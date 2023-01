Kim Kardashian con la maglia della Roma: perché ha indossato la divisa giallorossa Che ci fa Kim Kardashian a passeggio con la T-shirt della Roma? L’influencer è stata paparazzata a Los Angeles con addosso la divisa giallorossa di 25 anni fa.

A cura di Giusy Dente

Nel 2021 Kim Kardashian ha ricevuto il Fashion Icon Award ai People’s Choice Awards. L'imprenditrice è stata riconosciuta un'icona di stile capace di influenzare come nessun altro il settore fashion. Innegabile il suo impatto sulla moda contemporanea: intercetta le tendenze, le fa proprie, ne lancia di nuove. Sa sempre come far parlare di sé e catalizza l'attenzione a ogni serata di gala, a ogni evento e su ogni red carpet. Alcuni dei suoi ultimi look sono stati chiacchieratissimi in tutto il mondo, a cominciare dal total black con volto coperto del Met Gala 2021, fino al più recente abito di cristalli di Marilyn Monroe sfoggiato al Met Gala 2022. Ma Kim Kardashian non è solo eccessi e nella vita quotidiana, nella "normalità" sa essere anche casual e minimal: ma a modo suo! Il nuovo trend lanciato è più "sportivo" e ha a che fare col mondo del calcio.

Kim Kardashian tifa Roma

Kim Kardashian ha lanciato una nuova tendenza, che celebra e consolida il connubio calcio-moda. L'imprenditrice a inizio anno è stata paparazzata per le strade della Grande Mela con addosso una maglia del Paris Saint-Germain legata in vita. La T-shirt in questione risale a qualche anno fa: è una versione del Duemila, indossata in campo da Ronaldinho. L'ha abbinata a un paio di pantaloni in latex e occhiali a mascherina. L'imprenditrice ha riproposto nuovamente un outfit "calcistico", ma questa volta omaggiando l'Italia.

L'influencer è stata avvistata con la maglia di un'altra grande squadra di calcio. I colori non mentono: la maglietta giallorossa appartiene all'AS Roma 1996/97, quando l'allenatore della Roma era Zdeněk Zeman. Abbinata alla maglietta della squadra italiana, indossa un paio di pantaloncini, scarpe da ginnastica scure e immancabili maxi occhiali a mascherina (i suoi preferiti) Negli scatti è in compagnia del cestista Tristan Thompson, l'ex compagno di Khloè Kardashian. I due sono stati avvistati mentre si dirigevano a una partita di basket del North West (figlia di Kanye West e Kim Kardashian) a Los Angeles.

Che legame c'è tra moda e calcio

Il settore fashion è sempre più interessato al mondo del calcio e non lo guarda soltanto da lontano: ci collabora. Tanti marchi negli ultimi anni stanno dimostrando interesse per i club calcistici, che accostando il loro nome a quello di Maison accrescono ulteriormente il loro prestigio e la loro popolarità. Dall'altro lato i brand del lusso sono interessati ad allargare il loro raggio d'azione e il loro target, senza restare confinati alle passerelle ma aprendosi e comunicando maggiormente le loro estetiche e le loro visioni.

Oltre agli accordi individuali tra brand famosi e calciatori, sono i club stessi a legarsi ai brand, che ne firmano le divise: Off-White ha firmato quelle del Milan, Armani ha realizzato quelle per il Napoli, l'AS.Roma ha scelto Fendi. Ma non è tutto. Per citare un esempio recente, Balenciaga ha stretto una collaborazione con Adidas. Hanno realizzato una capsule collection dedicata allo streetwear comprendente proprio una maglia realizzata prendendo come esempio quella rossa del Manchester United, "riadattata" col logo della Maison.

in foto: T–shirt Balenciaga x Adidas

Perché Kim Kardashian indossa la maglietta della Roma

I tifosi giallorossi sono impazziti, vedendo una star del calibro indossare la maglietta iconica della loro squadra. La foto della modella, che indossa la T-shirt della squadra italiana risalente a 25 anni fa, sta facendo velocissima il giro del web. L'influencer l'ha indossata dimostrandosi un'attenta osservatrice del panorama contemporaneo, dove la moda non è più confinata alle passerelle, ma si guarda intorno e prende spunto anche dallo sport, vista anche la grande predominanza dell'abbigliamento streetwear, che spopola tra i giovani e tra le celebrities.

Non è solo l'abbigliamento tecnico delle squadre a essersi evoluto in chiave innovativa e "fashion": sono anche i brand ad aver allargato i loro orizzonti prendendo spunti prima impensabili, quando sembrava che le passerelle fossero un mondo completamente diverso dai campi di calcio, con un bacino di utenti interessati del tutto inconciliabile. Kim Kardashian con la maglietta della Roma ci dice invece che i confini si sono fatti più sfumati, che moda e sport giocano insieme una partita vincente.