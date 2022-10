Off-White firma le divise del Milan: la partnership si basa sui valori cari a Virgil Abloh Il Milan annuncia la collaborazione con Off-White. La casa di moda fornirà le nuove divise, nel segno nei valori cari al fondatore della Maison, Virgil Abloh.

A cura di Giusy Dente

È in arrivo una nuova collaborazione, che coinvolge il mondo della moda e quello dello sport. Le contaminazioni in questi due settori hanno una storia longeva. Nel corso del tempo, tante Maison hanno collaborato coi Club calcistici, vestendo gli atleti e disegnando le loro divise. Basti pensare alla squadra partenopea, legata ad Armani. Aurelio De Laurentiis, proprietario e presidente della società, ha rinnovato la partnership col brand italiano. Armani ha ancora una volta realizzato le magliette ufficiali per il Napoli. L'AS.Roma, invece, ha scelto una Casa di moda nata proprio nella Capitale: Fendi è sceso in campo per la società giallorossa, immaginando una collezione fatta di magliette, ma anche di capi di abbigliamento più casual. L'anno scorso anche Loro Piana ha disegnato l’Official Formal Suit della Juventus per la squadra e per lo staff tecnico, da sfoggiare durante le occasioni ufficiali: niente giacca e cravatta, ma polo, cardigan e sneakers. All'elenco si aggiunge ora il Milan.

Calcio e moda: arriva la partnership tra Milan e Off-White

Of White sarà partner di AC Milan in qualità di Style and Culture Curator ufficiale del Club. La Maison fornirà le divise ufficiali sia alla squadra maschile che a quella femminile. La linea di abbigliamento verrà svelata l'11 ottobre e la prima partita in cui la divisa verrà indossata, sarà quella che vedrà i rossoneri contro il Chelsea, in Champions League (a Londra). La Casa di moda e il Club hanno trovato un terreno fertile su cui avviare la collaborazione, basato su una serie di valori condivisi che hanno permesso di instaurare questa partnership. Nel video di presentazione con cui è stata annunciata la collaborazione (pubblicato sui social di entrambi) ci sono diverse parole chiave. Sono capisaldi di questo progetto, i valori da supportare: libertà di parola, inclusività, amore in ogni sua forma, giovani talenti, diversità, educazione per tutti, uguaglianza.

L'iniziativa si basa infatti sul concetto "I Support" introdotto da Virgil Abloh nel 2020. Il fondatore di Off-White era malato di cancro ed è venuto a mancare l'anno scorso, ma ha lasciato in eredità l'impegno nel voler costruire un mondo migliore, nel voler cambiare la società rendendola un luogo fondato proprio su quei valori positivi. Il claim "Indossa il cuore sulla tua manica" esorta proprio a esprimere se stessi e i propri sentimenti in modo autentico e consapevole, senza paure e condizionamenti, per poter vivere una vita felice, favorire il cambiamento e dare il proprio contributo alla realizzazione di un mondo di pace.