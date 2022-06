Le nuove divise della AS Roma: i look in anteprima Fendi ha presentato il nuovo guardaroba della As Roma: giacche, cappotti e polo blu notte con profili rossi e gialli. I look verranno presentati ufficialmente a fine agosto.

A cura di Beatrice Manca

Fendi scende in campo per l'AS Roma: la casa di moda disegnerà il nuovo guardaroba ufficiale della squadra di calcio. La partnership è stata siglata per le prossime stagioni calcistiche, fino al 2024. Silvia Venturini Fendi, direttore artistico della Maison, ha disegnato per i giocatori completi eleganti, polo e soprabiti da indossare fuori dal campo. Il colore dominante è un'elegante blu notte, arricchito (ovviamente!) da profili rossi e gialli, i colori storici del club.

Il guardaroba della Roma firmato Fendi

La collaborazione senza precedenti nasce nel segno della Città Eterna: a Roma è stata fondata la casa di moda Fendi e, solo due anni dopo, la società sportiva giallorossa. "Questa partnership costituisce un nuovo step del Club verso l’eccellenza internazionale, mantenendo un senso unico di appartenenza romana", ha dichiarato Ryan Friedkin, vicepresidente dell’AS Roma. I look Fendi per l’AS Roma saranno presentati a fine agosto, all’inizio della Lega Serie A italiana.

Nicola Zalewski in un bozzetto di Fendi per l’AS Roma

In campo i giocatori continueranno a indossare le divise disegnate da New Balance, ma nelle altre occasioni Silvia Venturini Fendi ha immaginato un guardaroba classico e casual al tempo stesso. Pullover e camicie bianche abbinate a pantaloni dal taglio sartoriale, oppure polo a maniche corte, fino ad arrivare al completo con giacca due bottoni e soprabito coordinato. Nei bozzetti si vede anche una giacca impermeabile con cappuccio, in caso di maltempo.

Lorenzo Pellegrini in un bozzetto di Fendi per l’AS Roma

I tessuti e i materiali scelti sono rigorosamente Made in Italy, e il colore che domina i look è un elegante blu navy, spezzato da profili e dettagli giallorossi. Tutti gli outfit sono completati da zaini e borsoni Fendi. “L’idea dietro questa collaborazione è di reinterpretare codici e valori di Fendi e dell’AS Roma – spiega Silvia Venturini Fendi in una nota stampa – creando un punto d’incontro tra lo sport e il mondo della moda attraverso un denominatore comune: le radici romane e un forte legame con la Città Eterna”. Non è la prima volta che moda e calcio si incontrano: Giorgio Armani disegnò il guardaroba del Napoli e della Nazionale, mentre Loro Piana creò i pullover e le giacche per la Juventus. Per veri campioni di stile.