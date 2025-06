Chi ha firmato il look di Francesca Fagnani a Belve

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Francesca Fagnani e Bianca Balti

Francesca Fagnani questa sera a Belve intervisterà tre ospiti: la modella Bianca Balti (in studio col vestito dal maxi fiocco), l'attrice Lucrezia Lante della Rovere e il rapper Guè. La padrona di casa anche in questa edizione si sta mantenendo fedele ai suoi due colori preferiti, che hanno fatto da filo conduttore sin dalla prima stagione del programma: il bianco e il nero. Rieccola ancora in total black anche nella puntata del 3 giugno.

Il look di Francesca Fagnani nella sesta puntata di Belve

La conduttrice si è affidata, nel corso di questa edizione, a diversi brand: la scorsa puntata indossava un abito Balmain (rigorosamente nero), andando a ritroso è stata la volta di Dolce&Gabbana mentre per il debutto ha scelto Giorgio Armani. Nella puntata del 3 giugno, invece, il look è firmato Versace. Si tratta di un tubino longuette nero con gli iconici elementi in metallo sulle spalline che caratterizzano molti dei capi della Maison italiana. Ha aggiunto un paio di décolleté Malone Souliers perfettamente abbinate, perché impreziosite con disegni geometrici color oro effetto specchio che richiamano i dettagli dell'abito. Infine ha completato l'outfit coi gioielli di Chiara Costacurta: sono l'anello e gli orecchini Victoria.

Francesca Fagnani in Versace con Lucrezia Lante della Rovere

Perché la conduttrice si veste sempre di nero

Sin dalla prima edizione di Belve, Francesca Fagnani ha scelto uno stile molto formale e rigoroso, all'insegna del minimal, indossando capi semplici e intramontabili, ma comunque di classe ed eleganti. Nulla di urlato, nulla di appariscente o sgargiante. Dietro c'è una strategia comunicativa ben precisa: quella di porsi in maniera estremamente professionale, mantenendo un po' di distacco, quanto basta per farla risaltare nel suo ruolo di conduttrice, di giornalista pronta a fare domande scomode. Per questo ha sempre puntato su colori neutri, nero e bianco in primis: sono i colori che ha indossato più spesso, declinati in diversi modi.

Scarpe Malone Souliers

La jumpsuit, il tailleur, il tubino: il guardaroba della conduttrice è impeccabile, fatto di capi intramontabili. Immancabili i gioielli, per dare un tocco prezioso all'outfit. Anche la sua stylist Claudia Scutti intervistata da Fanpage.it ha chiarito: "L'idea è quella di avere una linea essenziale e pulita, ma molto d'impatto, molto di carattere. Francesca non indosserà cose troppo femminili, non ci sarà nulla che distragga eccessivamente: l'attenzione dello spettatore deve focalizzarsi sull'intervista, non sull'abito".