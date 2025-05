Quanto costa il vestito di Francesca Fagnani a Belve: le anticipazioni sul look della quarta puntata

video suggerito

Va in onda il 27 maggio 2025, la quarta puntata di Belve, ospiti della trasmissione di Francesca Fagnani sono Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Anche in quest'occasione, la giornalista al timone del programma Rai più seguito del momento, appare in video con un look ben studiato, in cui elementi minimal, linee pulite e colori scuri sono ben bilanciati con dettagli glamour e accessori lucenti.

Francesca Fagnani con Lunetta Savino nella quarta puntata di Belve

A curare l'outfit da prima serata di Francesca Fagnani è Claudia Scutti, stylist che in un'intervista a Fanpage.it aveva già anticipato che tutti i look scelti per questa edizione sarebbero stati essenziali, mai troppo femminili, ma troppo estremi, tutti senza fantasie, decori vistosi o linee eccessivamente particolari. La scelta deriva dal desiderio di concentrare l'attenzione del pubblico sulle interviste agli ospiti e non sullo stile della conduttrice.

Francesca Fagnani con Mario Balotelli nella quarta puntata di Belve 2025

Dopo l'abito strapless nero dell'esordio e il completo bianco in stile mannish con blazer doppiopetto e pantaloni palazzo, nella quarta puntata di Belve Fagnani si concede un abito con scollo a cuore che lascia le spalle nude. Si tratta di un modello in maglia lavorata con trama geometrica firmato Balmain, che sul sito della Maison francese costa 3890 euro. Il tubino aderente ha un corpetto a bustino con stecche e le cuciture evidenziano le coppe sulla scollatura. Fagnani illumina l'abito scuro con una maxi cintura dalla fibbia grossa e dorata, ancora firmata Balmain, che costa 590 euro.

Abito Balmain

Dopo i preziosi gioielli in oro rosa e diamanti della scorsa puntata, la conduttrice per condurre le nuove interviste punta su orecchini a semi cerchio e su alcuni anelli di Barbara Biffoli, mentre ai piedi spuntano décolleté total black dal tacco alto e sottile.