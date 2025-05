video suggerito

Belve, chi sono gli ospiti della nuova puntata di martedì 27 maggio: le anticipazioni delle interviste Martedì 27 maggio va in onda una nuova puntata di Belve, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani avrà come ospiti in studio Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Martedì 27 maggio verrà trasmessa su Rai 2 una nuova puntata di Belve, in cui saranno ospiti Mario Balotelli, Lunetta Savino e Massimo Ferrero. I tre protagonisti della puntata dovranno rispondere alle domande pungenti di Francesca Fagnani, che si confronterà, senza sconti, con gli ospiti disposti a mettersi in gioco e a sostenere i suoi quesiti. L'appuntamento è alle ore 21:00.

Gli ospiti della serata, come di consueto siederanno sullo sgabello con di fronte Francesca Fagnani, che passerà in rassegna i momenti salienti della loro carriera e vita privata, provando a metterli in difficoltà e osservando la loro reazione alle domande. Tra i protagonisti della puntata del 27 maggio c'è Mario Balotelli, calciatore italiano e attualmente attaccante del Genoa. Con la nazionale italiana è diventato vicecampione d'Europa nel 2012. Lo sportivo è divenuto spesso protagonista delle pagine di cronaca rosa per la sua relazione con Francesca Monti, Alessia Messina e Raffaella Fico, dalla quale ha avuto una figlia: la piccola Pia.

Mario Balotelli sarà uno degli ospiti di Belve della puntata di martedì 25 maggio

Dopo il calciatore, davanti a Francesca Fagnani si accomoderà una celebrità del piccolo schermo: si tratta di Lunetta Savino, attrice attiva nel campo teatrale, cinematografico e televisivo, che è conosciuta dal pubblico anche per il ruolo di Cettina Gargiulo in Un medico in famiglia.

L'attrice Lunetta Savino ospite a Belve il 27 maggio

Successivamente, arriverà il momento di Massimo Ferrero: il produttore cinematografico, attore, imprenditore e dirigente sportivo, insieme alla moglie Laura Sini è contitolare di sei caseifici. Proprietario del circuito cinematografico Massimo Ferrero Cinemas, nel 2014 rileva la Sampdoria, di cui è stato presidente fino a dicembre 2021. A impreziosire la serata per il momento musicale ci sarà Serena Brancale che interpreterà una cover. Non mancherà come di consueto la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti, diventato ormai negli anni uno dei momenti più apprezzati dal pubblico di Belve.

Massimo Ferrero, produttore ed ex presidente della Sampdoria