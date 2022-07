Armani conferma il legame con Napoli e firma le nuove magliette della squadra EA7 Emporio Armani è anche quest’anno sponsor tecnico del Napoli di Aurelio De Laurentiis: firmerà nuovamente le divise ufficiali.

A cura di Giusy Dente

Come per la stagione 2021-2022, anche per la prossima prosegue la collaborazione tra EA7 Emporio Armani e il Napoli. Aurelio De Laurentiis, proprietario e Presidente della società calcistica, ha rinnovato la partnership, dunque il brand è anche per la stagione 2022-2023 sponsor tecnico della squadra partenopea. Il marchio realizzerà le divise ufficiali di gara e tutto il materiale tecnico della quadra, sia per gli incontri di campionato che per quelli della UEFA Champions League, nonché del Napoli Primavera.

Accessori e capi di abbigliamento saranno prodotti e commercializzati dalla Società Sportiva Calcio Napoli SpA. L'intera collezione è in vendita a partire dal 27 luglio sullo store online del club azzurro, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN e in alcuni rivenditori. Il prezzo è di 125 euro. EA7 è proprio il marchio specifico del Gruppo Armani destinato a capi sportivi e abbigliamento tecnico. Il nome è un tributo all'ex calciatore Andrij Ševčenko, che solitamente indossava proprio l'iconica maglia numero 7. Nel 2010 è stata la volta della prima collaborazione con Reebok a cui ha fatto seguito quella col CONI/CIP per le divise degli azzurri ai Giochi olimpici e paralimpici. Ad oggi EA7 Emporio Armano è sponsor tecnico di diverse società di pallacanestro. L'ingresso nel mondo del calcio è avvenuto nel 2021, in qualità di sponsor tecnico del Napoli.

La Maison italiana e la squadra partenopea di Aurelio De Laurentiis vantano una collaborazione fondata su valori condivisi, il segreto del loro rapporto ormai longevo e consolidato che si basa su lealtà, costanza, reciprocità e impegno. La nuova prima maglia del club è azzurra con spalle blu scuro e maniche sfumate; la seconda è invece a sfondo bianco con spalle azzurre e maniche ugualmente sfumate. Infine c'è la divisa rosa destinata ai portieri, alternata a una uguale ma verde.