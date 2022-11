L’abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian: ha avuto bisogno di tre persone per infilarlo Ricordate l’abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian al Met Gala? Nel reality dedicato alla nota famiglia dei social se ne è tornato a parlare: l’imprenditrice ha infatti mostrato tutto ciò che è accaduto durante l’ultima prova prima del red carpet.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate l'abito di Marilyn Monroe indossato da Kim Kardashian al Met Gala? La scelta di stile della regina dei social aveva fatto non poco discutere qualche mese fa e non solo per il valore elevatissimo del vestito, lo stilista della leggendaria diva aveva anche più volte sottolineato che la cosa era stata dannosa per la sua conservazione e per la sua integrità. Oggi si ritorna a parlare di quel look e il motivo è molto semplice: le puntate del reality dedicato alla famiglia Kardashian Jenner sono arrivate proprio al periodo del Met Gala. Ecco, dunque, cosa è successo davvero durante la preparazione di Kim per la sfilata sull'ambito red carpet newyorkese.

Kim Kardashian è volata in florida per provare l'abito di Marilyn

Kim Kardashian aveva deciso di indossare uno degli iconici abiti di Marilyn Monroe al Met Gala 2022 molto prima dell'evento, tanto da aver avuto il tempo di viaggiare da un capo all'altro del paese solo per provarlo. "Sono volata fino in Florida per provare l'abito di Marilyn da Ripley. Non mi avrebbero mai lasciato indossare questo vestito se non fosse intervenuta Kris Jenner": sono state queste le parole di Kim a poche settimane dal red carpet, quando avrebbe fatto davvero qualsiasi cosa pur di realizzare il suo sogno. Alla fine coloro che conservano il vestito di Marilyn hanno dato a Kim un ultimatum: glielo avrebbero fatto provare per l'ultima volta, se le fosse entrato lo avrebbe indossato al Met, altrimenti nulla di fatto.

Kim Kardashian durante la prova dell’abito

L'abito di Marilyn non si chiudeva sul fondoschiena

È ormai risaputo che Kim prima del Met abbia perso 16 chili con dieta restrittiva e allenamenti intensi, lo ha fatto proprio per entrare in quell'abito, anche se a quanto pare non è bastato. Prima dell'ultima prova l'imprenditrice ha indossato il suo intimo modellante, così da ridurre la circonferenza della vita e dei fianchi. Nel momento in cui il vestito è stato tirato su lungo la silhouette, si è però bloccato al fondoschiena, tanto che la star ha avuto bisogno dell'aiuto di tre assistenti per farlo salire. Alla fine la zip posteriore non si è neppure chiusa ma è proprio in quella sede che la Kardashian ha avuto l'idea geniale che ha poi realizzato: coprire il fondoschiena con una pelliccia e sfoggiare una copia dell'abito al party post red carpet.