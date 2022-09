Brooke Shields posa in intimo nude: è la nuova testimonial della linea di Kim Kardashian Brooke Shields ha 57 anni ma sembra non sentire affatto il peso dell’età che avanza. È diventata testimonial di Skims, la linea di intimo di Kim Kardashian, e per l’occasione ha posato meravigliosa in lingerie.

A cura di Valeria Paglionico

Skims è la linea di intimo modellante dallo stile minimal lanciata da Kim Kardashian da diversi anni e, nonostante il tempo che passa, continua a essere super richiesta. Complici i colori nude adatti a ogni tipo di carnagione e le silhouette comode, la collezione riesce a spopolare in ogni parte del mondo. Nelle ultime ore la regina dei social ha lanciato i suoi primi reggiseni e per l'occasione ha scelto una serie di nuove testimonial, da Becky G a Chelsea Handler, fino ad arrivare a Juliette Lewis e Indya Moore. Ad attirare le attenzioni dei media è stata però Brooke Shields, che a 57 anni non ha avuto paura di posare in lingerie.

Le foto in intimo di Brooke Shields

"Sono così onorata ed entusiasta di essere nella prima campagna di reggiseni Skims. Posso onestamente dire che questi reggiseni sono un capo con cui tutti possiamo sentirci sicuri e a nostro agio", sono queste le parole con cui Brooke Shields ha annunciato la collaborazione con Kim Kardashian su Instagram. Per l'occasione ha posato con due diversi completini intimi senza cuciture: il primo è nude con reggiseno a balconcino e culotte in tinta, il secondo è sui toni del marrone con bra col ferretto e collant coordinati. In entrambi i casi l'attrice ha rivelato una forma fisica impeccabile, dimostrando di non sentire affatto il peso dei 57 anni.

Brooke Shields

posa per Skims

Perché Kim Kardashian ha scelto Brooke Shields

È diventata famosa da giovanissima con il film Laguna Blu ma, nonostante l'età che avanza, Brooke Shields continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. Silhouette snella e tonica, capelli vaporosi e fluenti, viso liscio e levigato: la diva sembra aver trovato la "ricetta segreta" dell'elisir di eterna giovinezza e a 57 anni è capace di fare invidia anche alle colleghe giovanissime. Kim Kardashian non ha puntato su di lei per caso: la nuova collezione di Skims vuole celebrare tutti i corpi e le individualità, dando spazio a modelle dalla bellezza senza età con stili di vita e backgound culturali differenti. Non è la prima volta che Brooke osa così tanto, già qualche mese fa aveva posato in topless, lasciando emergere tutta la sua innata sensualità. Insomma, sta vivendo la sua "seconda giovinezza": chi non vorrebbe vantare una forma simile dopo i 50 anni?