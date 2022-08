Kim Kardashian si gode la vita da single: brinda con microtop e slip a vista Dopo la rottura con Pete Davidson, l’influencer Kim Kardashian non si è lasciata abbattere: sui social posa più in forma che mai, con look sensuali e glamour.

A cura di Beatrice Manca

L'estate 2022 sarà ricordata come la stagione delle rotture: tra le separazioni vip che infiammano le pagine di gossip di tutto il mondo c'è quella tra Kim Kardashian, influencer tra le più seguite al mondo e star dell'omonimo reality, e Pete Davidson. I due avevano partecipato insieme a diversi eventi, incluso il Met Gala, ma l'amore è finito dopo soli nove mesi. L'imprenditrice non si è lasciata scoraggiare: ora si concentra sul lavoro e su nuovi progetti, godendosi l'estate tra feste e look mozzafiato.

L'estate da single di Kim Kardashian

Tutti conoscono Kim Kardashian per i look eccentrici e per il reality show "Al passo con i Kardashian" che ha seguito per anni le vicende della famiglia più famosa d'America. In realtà c'è molto di più: Kardashian ha lanciato una famosa linea di lingerie e homewear, Skims, che di recente si è ampliata con il lancio di prodotti cosmetici e creme per la skincare. L'ultimo progetto? Il lancio delle cuffie Beats in colori nude. Ma oltre il lavoro c'è posto per vacanze e divertimento: Kim Kardashian è stata fotografata alla festa per il venticinquesimo compleanno della sorella Kylie Jenner, a cui ha dedicato teneri auguri social.

Kim Kardashian in total black con gli occhiali "mosca"

Su Instagram Kim Kardashian ha pubblicato alcune foto che la ritraggono con la sorellina Kylie, nata dal secondo matrimonio della madre, nel pieno dei festeggiamenti tra abbracci e drink. Impossibile sapere quando siano state scattate le foto di preciso, fatto sta che Kim Kardashian appare più in forma che mai e mette in mostra gli addominali con un completino nero composto da microtop asimmetrico e slip che "spuntano" dai pantaloncini neri a vita bassa, la tendenza dell'estate. Il tocco eccentrico? Gli occhiali da sole "mosca", il modello avvolgente che spopola quest'estate, che non si toglie mai. Perché? Inutile fare teorie: dopo la stagione dei guanti anche in spiaggia, e delle maschere-passamontagna sul volto, ci siamo abituati ai vezzi di stile dell'influencer!