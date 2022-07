Occhiali da sole mosca, il modello più cool dell’estate 2022 che spopola tra le star Gli occhiali più originali dell’estate 2022 sono quelli “effetto mosca”: dalle passerelle Primavera/Estate 2022 alle star, ecco i modelli di tendenza.

A cura di Beatrice Manca

Bella Hadid con occhiali da sole Balenciaga

Gli occhiali da sole sono l'accessorio must di ogni estate: non solo proteggono gli occhi dai danni del sole, ma aggiungono un tocco di mistero ai look, nascondendo lo sguardo e esaltando la forma del viso. Sono molto più di un semplice accessorio, sono una vera e propria dichiarazione di stile. Se gli occhiali rosa in stile Barbie non fanno davvero per voi ma le montature classiche vi annoiano, lasciatevi ispirare dalle star: il modello più audace è quello "a mosca", amato dalle Kardashian, da Bella Hadid e da Madonna.

Gli occhiali "mosca" di tendenza per l'estate 2022

Gli occhiali da sole di tendenza per l'estate 2022 sono sicuramente oversize:oltre alla classica forma a mascherina, che tanto ricorda la moda anni Duemila, le passerelle hanno rilanciato il modello a mosca. Si tratta di una montatura avvolgente con le lenti molto ampie che si "ingrandiscono" ai lati del viso e per questo ricordano una mosca. Sono stati lanciati dallo stilista Thierry Mugler nel 1997, grazie alla collezione couture Les Insectes, ispirata appunto al mondo animale. Quest'anno sono riapparsi sulle passerelle estive di Balenciaga, con le lenti scure, e su quelle di Gucci, Acne Studios e Sportmax, che prediligono la montatura bianca a contrasto.

Gli occhiali a mosca di Sportmax

Come indossare gli occhiali mosca (copiando le star)

Diciamolo: non è un modello che fa per tutti. Anzi, è molto particolare ed è sconsigliato per chi ha il viso piccolo. In questo caso meglio puntare su un modello ‘a mosca' fasciante, ma più leggero, come quello proposto da Prada o da Burberry. Di recente questi occhiali sono diventati una vera e propria mania tra le star: tra le fan più affezionate ci sono Madonna, Kim Kardashian e Bella Hadid.

occhiali a mosca, Balenciaga

Come abbinarli? Prendendo ispirazione dai look urban-chic delle star: Bella Hadid li abbina a un look basic, con t-shirt bianca e giacca sportiva nera. Del resto la loro forma particolare li rende protagonisti: meglio rimanere su un look basic dalle vibe anni Novanta, con canotta a costine, jeans o minidress sottoveste nero. Nicole Kidman li sfoggia anche di sera, con un abito corto e scintillante. In questo caso evitate i gioielli: basteranno gli occhiali a catturare tutta l'attenzione dei presenti!