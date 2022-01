Perché Kim Kardashian indossa i guanti su una spiaggia tropicale Mentre Kanye West è a Parigi con la nuova fiamma, Kim Kardashian si rilassa al mare: i fan però hanno notato nelle foto un accessorio decisamente fuori stagione.

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian si sta godendo una vacanza al mare nel cuore dell'inverno: mentre l'ex marito Kanye West è alle sfilate di Parigi con la nuova fiamma Julia Fox, l'influencer dell'omonimo reality show si rilassa su una spiaggia tropicale pubblicando alcuni scatti in riva al mare su Instagram. Le foto però hanno sollevato la curiosità degli utenti per il particolare look: occhiali da sole fascianti, slip del bikini e… guanti da motociclista. Sui social sono esplose le teorie: dopo la maschera nera del Met Gala qual è il significato di questo nuovo (e inconsueto) accessorio da spiaggia?

Kim Kardashian al mare con i guanti

Kim Kardashian è abituata a stupire con i suoi look sempre sopra le righe: nelle nuove foto in spiaggia però sfoggia un accessorio decisamente fuori stagione. L'influencer e imprenditrice di moda indossa il bikini – e fin qui, nulla di strano – ma solo il pezzo inferiore: al posto del reggiseno sfoggia una maglia coordinata a maniche lunghe, simile a quelle che si usano per fare surf. Nulla di straordinario, quindi, se non fosse per due dettagli: i fan hanno accusato Kardashian di aver esagerato con photoshop, modificando una gamba in modo innaturale. La foto incriminata è stata cancellata, lasciando però il secondo dettaglio strano, cioé i guanti neri: quale sport acquatico estremo vuole praticare?

Kim Kardashian

I guanti sono tornati di moda

Non è escluso che Kim Kardashian abbia indossato i guanti solo per ragioni di stile, sicura che nella cornice di una spiaggia l'accessorio avrebbe fatto un certo effetto, creando abbastanza eco mediatica da lanciare la tendenza. I guanti stanno tornando di moda: sono la nuova passione di Carrie Bradshaw in And Just Like That… e un accessorio ricorrente nel guardaroba di Emily in Paris. Anche Rihanna è stata paparazzata con guanti da neve Miu Miu abbinati a minigonna e tacchi alti. Sarò l'effetto post pandemia? Oggi i guanti si indossano quasi esclusivamente per protezione d'inverno, ma non è escluso che Kim li stia adottato come parte del suo stile "in incognito" firmato Balenciaga: dopo la maschera, i guanti neri.