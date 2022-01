Kanye West e la fidanzata Julia Fox: la prima uscita di coppia è in total denim (come Britney e Justin) Ye ha “presentato ufficialmente” la nuova fiamma Julia Fox durante le sfilate di Parigi: erano in prima fila da Kenzo vestiti di jeans dalla testa ai piedi.

A cura di Beatrice Manca

Debutto ufficiale alle sfilate parigine per Ye (il nuovo nome di Kanye West) e Julia Fox: la coppia è stata fotografata alla sfilata di Kenzo il 23 gennaio con look total denim molto simili. Dopo la fine del matrimonio con Kim Kardashian, Kanye West ha voluto "ufficializzare" la storia con la modella 31enne in grande stile: sono volati a Parigi per seguire le sfilate di Alta Moda e si sono fatti fotografare insieme, affiatati anche nel look. L'ispirazione dichiaratamente anni Duemila a molti è sembrato un omaggio a un'altra coppia celebre: Justin Timberlake e Britney Spears.

Kanye West e Julia Fox vestono coordinati

Domenica 23 gennaio a Parigi Kenzo ha presentato la sua nuova collezione, la prima disegnata dallo stilista Nigo. Nella serata di debutto del nuovo direttore artistico Kanye West ha presentato al mondo la sua nuova fiamma con un red carpet di coppia all'insegna dello stile: entrambi erano vestiti di jeans dalla testa ai piedi. Julia Fox indossava un completo della collezione Spring/Summer 2022 di Schiaparelli, caratterizzato dal "seno" ricamato sulla giacca crop dai jeans unisex a vita bassa. Per completare il look ha scelto maxi orecchini d'oro (sempre Schiaparelli) e un make up grafico che puntava tutto sugli occhi.

Julia Fox in Schiaparelli e Kanye West

Quale modo migliore per mostrare l'affinità di coppia se non sfoggiare look coordinati? Ye e Julia Fox indossavano perfino gli stessi guanti neri. Il rapper per questa volta ha rinunciato ai passamontagna che porta sempre più spesso, indossando comunque gli occhiali da sole con le lenti scure. Il look ha un "precedente" famoso: nel 2001 Britney Spears e Justin Timberlake erano la power couple del momento, e si presentarono sul red carpet con look coordinati in denim.

Julia Fox e Ye alla sfilata Kenzo

Kanye West con la maschera da Schiaparelli

Il giorno successivo la coppia è arrivata insieme alla sfilata di Schiaparelli, questa volta sfoggiando look total black. La modella Julia Fox sfoggiava la borsa gold a forma di maxi lucchetto, mentre Kanye West è tornato a sfoggiare il balaclava, il passamontagna che copre il viso. Da mesi Ye porta avanti un progetto artistico legato all'identità e all'anonimato, facendosi fotografare con il volto coperto da maschere e cappucci, spesso disegnati da Demna Gvasalia di Balenciaga. Kanye West è sempre più lanciato nel mondo della moda: sta lavorando a una collezione con Gap e Balenciaga ed è ormai una presenza fissa alle sfilate. Come ci stupirà in prima fila?