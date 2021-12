And Just Like That, Carrie ha una nuova mania: perché indossa sempre i guanti Nel nuovo capitolo di Sex and the City Carrie è sempre innamorata delle scarpe, ma scopre anche una nuova passione per i guanti. La moda, stavolta, non c’entra.

Tutti i fan della serie cult Sex and the City lo sanno: il grande amore di Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) sono le scarpe. In particolare, Carrie possiede un paio di Manolo Blahnik che sono diventate un vero e proprio simbolo dello show. Ma nel nuovo capitolo della serie, And Just Like That, scopriamo che Carrie ha una nuova passione fashion: i guanti. Lei stessa spiega in una scena perché non può più farne a meno, e la ragione non ha nulla a che vedere con le passerelle e le tendenze.

I guanti scintillanti di Carrie

Nel nuovo capitolo della serie ritroviamo le protagoniste in una nuova fase della vita: non sono più le trentenni spensierate in cerca della loro strada, ma donne in carriera, mature e consapevoli. La rubrica sentimentale di Carrie sul New York Star è stata "sostituita" da un podcast condotto da Che, speaker e comicә non binary (interpretatә da Sara Ramirez), in cui la scrittrice dispensa consigli sull'amore e sul sesso. Durante una puntata Carrie sfoggia un paio di guanti scintillanti firmati Gucci, con applicazioni di cristalli su fondo beige, abbinati a un blazer acquamarina. Il modello non è più disponibile sul sito, ma era un vero dettaglio di lusso: valgono 890 euro.

Perché Carrie indossa sempre i guanti

La stessa Carrie spiega a Che perché i guanti sono la sua nuova "ossessione fashion": la ragione è la pandemia di Covid 19, che viene menzionata nella serie. Carrie spiega a Che che durante la fase più dura della pandemia aveva preso l'abitudine di indossare i guanti per non toccare nulla, e da quel momento non può più farne a meno perché li trova bellissimi. Il paio di guanti più strano che indossa nella serie? Quelli rosa in gomma per lavare i piatti:il look "da nonna" aveva lasciato di stucco i fan. L'inverno è il momento giusto per sfoggiare un nuovo paio di guanti e sentirsi Carrie per un giorno. Il vantaggio? Sono molto più comodi (ed economici) di un paio di Manolo!