And Just Like That, Carrie torna con le sue scarpe più iconiche: la storia e i segreti delle Manolo blu Nel nuovo capitolo di Sex and the City la moda ha un significato importante: le scarpe di Carrie “svelano” un colpo di scena tra lei e Mr. Big…

A cura di Beatrice Manca

Le ragazze di Sex And The City sono tornate: And Just Like That, il revival della serie tv di culto, è finalmente uscito. Le prime puntate hanno già lasciato i fan a bocca aperta, tra grandi assenti e attesi ritorni. Moltissimo è cambiato nei dieci anni che passano dall'ultimo film al nuovo capitolo, ma alcune cose sono rimaste uguali. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan più attenti è la comparsa di un paio di scarpe leggendarie di Carrie, le Manolo Blahnik con la fibbia scintillante. La loro apparizione nel guardaroba di Sara Jessica Parker non è casuale: la storia (e i segreti) delle famose scarpe in raso blu.

La storia delle Manolo Blanhik Hangisi

La moda è sempre stata protagonista nella serie, ed è famosa l'ossessione di Carrie Bradshaw per le scarpe con il tacco. Tra i suoi brand preferiti c'è proprio Manolo Blanhik: il successo della serie contribuì a lanciare il marchio nel mondo. Il modello in questione, con la fibbia scintillante sulla punta, si chiama Hangisi: è nato nel 2008 e oggi è una delle scarpe più celebri del marchio, riproposta in diversi colori e diverse altezze di tacco. Il nome di queste scarpe è turco, ed è stato scelto perché aveva un suono romantico. L'ispirazione però è italiana: il designer ha detto in un'intervista di aver avuto l'idea dopo la visita a una mostra del pittore italiano Giovanni Boldini, famoso per i ritratti di donne eleganti e alla moda.

Manolo Blahnik Hangisi

Perché le scarpe blu sono diventate iconiche

Il successo di queste scarpe è legato a doppio filo con il film uscito dopo la fine della serie, in particolare a una della scene più romantiche della serie: è proprio mentre Carrie indossa queste scarpe blu che Big fa la proposta di matrimonio. Le Manolo Blanhik lasciate nell'appartamento appena comprato sono il pretesto che li fa riunire e vengono indossate anche il giorno del loro matrimonio: nessuna sorpresa che siano rimaste così impresse ai fan della serie.

L'omaggio a Sex And The City

Tredici anni dopo, la "nuova" Carrie Bradshaw ancora conserva quelle scarpe. Nel primo episodio di And Just Like That vediamo Carrie mentre si veste per il concerto della figlia di Charlotte e, di fronte alla sua favolosa cabina armadio, sceglie proprio quelle scarpe blu. Le guarda con amore e le indossa abbinandole a un blazer crema e a un paio di pantaloni mannish verde scuro. La scelta delle scarpe testimonia il suo amore con Big, capace di sfidare il tempo, proprio in una scena cruciale per la coppia: niente spoiler, ma preparate i fazzoletti!