Dentro il guardaroba da sogno di Carrie Bradshaw: l’armadio di And Just Like That Come in Sex and the City anche nel sequel And Just Like That il guardaroba di Carrie Bradshaw è da sogno: abiti griffati e scarpe di lusso sono la sua passione.

A cura di Giusy Dente

Chi, almeno una volta, non ha sognato di avere a disposizione un armadio come quello di Carrie Bradshaw per scegliere cosa indossare tra decine di capi alla moda e scarpe griffate? Il personaggio interpretato da Sarah Jessica Parker è diventato uno dei più iconici della serialità televisiva. L'attrice si è calata per la prima volta in quei panni nel 1998 ed ha continuato a vestirli fino al 2004, vincendo moltissimi riconoscimenti per la sua interpretazione. Sex and the City è una delle serie tv più amate di sempre e proprio sulla scia di questo immutato affetto da parte degli affezionati spettatori, recentemente si è scelto di riportarlo in tv con un sequel in 10 puntate. E così a distanza di 17 anni Sarah Jessica Parker è diventata di nuovo Carrie Bradshaw e ne ha vestito un'ultima i griffatissimi abiti che ne hanno decretato il successo.

Che stile, Carrie!

I look di Carrie Bradshaw hanno fatto la storia. Chic, appassionata di moda, indipendente, spigliata, sempre pronta per una sessione di shopping: Carrie è una donna che vive una vita molto attiva e coinvolgente a New York, alla ricerca costante dell'amore. Dai suoi fan è stata eletta regina di stile, uno stile che riflette quel carattere così esplosivo. Difatti i capi che predilige sono quelli dove si mixano insieme fantasie, tessuti e colori diversi, perché non ha paura di osare né di stare al centro dell'attenzione. Uno degli indumenti rimasti profondamente impressi nel cuore e nella memoria dei suoi fan è senza dubbio la gonna di tulle bianca a balze che le si vede addosso nella sigla di Sex and the City, messa recentemente all'asta dalla costumista Patricia Field con lo scopo di raccogliere proventi da destinare alla lotta all'AIDS e per aiutare i senzatetto. Sarah Jessica Parker ha incantato tutti alla prima di And Just Like That a New York indossando proprio un abito con sottogonna di tulle rosa di Oscar De La Renta, omaggiando così il personaggio che l'ha resa famosa.

in foto: Sarah Jessica Parker in Oscar de La Renta

Gli anni passano, lo stile resta

Sarah Jessica Parker è stata accusata di essere ‘troppo vecchia' per Sex and the City. La colpa dell'attrice? Quella di avere 56 anni, di avere le rughe, di avere i capelli bianchi. Certo, confrontando le sue foto di oggi con quelle degli esordi il cambiamento si nota: ma è un cambiamento del tutto fisiologico e naturale, dovuto al passare del tempo, un tempo che lei non ha cercato di congelare a tutti i costi con la chirurgia, per restare eternamente giovane.

Foto Instagram @justlikethatmax

Ciò che non è cambiato è certamente l'amore per la moda di Carrie, che anche nel sequel continua a sfoggiare abiti pazzeschi e a calzare scarpe di lusso. Il suo guardaroba è un sogno a occhi aperti. Nell'armadio che viene mostrato in And Just Like That si vedono decine di calzature griffate, di ogni modello e colore: ci sono sandali, décolleté, open toe, scarpe con la zeppa o col tacco a spillo, con e senza lacci, a pois e coi cristalli.

Foto Instagram @justlikethatmax

Cosa c'è nell'armadio di Carrie

Nell'armadio di Carrie Bradshaw ci sono un paio di Manolo Blahnik con applicazione gioiello, un paio blu con fibbia laterale di Nicholas Kirkwood, delle décolleté vintage a pois, un paio di sandali Dior, delle mule nere di Chanel, un paio di décolleté verdi con plateau di Nina Ricci. E ancora sono in bella mostra dei sandali Prada con plateau e decorazione di cristalli, un paio di sandali rosa stringati di Nicholas Kirkwood. Oltre alle scarpe di lusso, la passione di Carrie è anche per le borse. Nel suo guardaroba spicca la borsa Tour Eiffel di Timmy Woods. E a proposito di lusso, si intravedono anche un portagioie a forma di gabbia d'uccello di Chanel e un cofanetto di gioielli Cartier. Insomma, un vero e proprio guardaroba da sogno, degno di una regina di stile!