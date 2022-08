Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati, l’addio dopo soli 9 mesi È finita dopo appena 9 mesi la relazione tra Kim Kardashian e Pete Davidson. “Troppo impegnati, hanno deciso di restare amici”, ha fatto sapere una fonte vicina alla ex coppia.

A cura di Stefania Rocco

Kim Kardashian e Pete Davidson si sono lasciati. A distanza di 9 mesi dal primo incontro, la star americana 41enne e il comico 28enne hanno deciso di dirsi addio. Nessun dramma, né una separazione difficile. Kim e Pete si sono allontanati di comune accordo a causa degli impegni di lavoro e dell’eccessiva distanza. Kim vive a Los Angeles mentre Pete si è stabilito a New York ma è spesso in viaggio per lavoro. Complici i rispettivi impegni, compresi quelli familiari della stelle de "Al passo con i Kardashian", i due non sono riusciti a trovare un sistema che potesse far funzionare la loro relazione.

L’incontro al Saturday Night Live

Davidson e Kim si erano conosciuti durante una puntata del Saturday Night Live. Il comico, volto della trasmissione da 8 anni, aveva deciso di lasciare lo show a maggio, a distanza di qualche mese dall’inizio del suo legame con la star americana. Pete e Kim erano usciti allo scoperto quasi immediatamente. Fotografati insieme dopo quel primo incontro, erano stati avvistati più volte in atteggiamenti intimi. Il fatto che fossero già circolate foto sul loro conto li aveva spinti a uscire allo scoperto pubblicando le prime foto di coppia su Instagram, fino all’ufficializzazione avvenuta sul palco del Met Gala, evento al quale i due hanno partecipato in coppia.

Finito l’amore, i “Kete” sono rimasti amici

Ma una fonte vicina alla ex coppia fa sapere che Kim e Pete avrebbero deciso di lasciarsi amichevolmente, senza drammi: “Hanno molto amore e rispetto l’uno per l’altra ma hanno scoperto che la lunga distanza e i loro impegni rendevano davvero difficile mantenere una relazione”. Quella con Davidson è stata la prima relazione ufficiale di Kim Kardashian dal divorzio con l’ex marito Kanye West. Un legame importante tanto che il comico si sarebbe fatto tatuare sul corpo le iniziali dei figli della compagna. I diretti interessati non hanno ancora commentato ufficialmente la notizia della rottura.