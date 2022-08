Kylie Jenner, compleanno con fuochi d’artificio: alla festa brilla con l’abito aderente scintillante Kylie Jenner ha festeggiato in grande stile i 25 anni, con un look scintillante.

A cura di Giusy Dente

A soli 25 anni Kylie Jenner vanta un patrimonio da far invidia a imprenditori con molti più anni di carriera alle spalle. Lei col suo brand di cosmetici è riuscita a costruire in poco tempo un vero e proprio impero, che ha lanciato il suo nome in cima alla classifica delle celebrità più ricche e famose dello star system. A 21 anni era già la più giovane miliardaria d'America, a 23 si è piazzata al primo posto nella classifica stilata da Forbes circa le celebrities più ricche del 2020 (superando anche sua sorella Kim Kardashian, Rihanna e Kanye West). Inoltre è la donna più seguita di Instagram, quarta nella classifica generale, con oltre 350 milioni di follower. Non poteva non condividere con loro anche alcuni momenti della sua spettacolare e grandiosa festa di compleanno.

Kylie Jenner festeggia in grande stile

Come sempre in occasione del compleanno, anche stavolta Kylie Jenner ha voluto organizzare qualcosa di speciale per festeggiare. I party sono il suo forte, anche quelli per i suoi figli (è mamma di Stormi e Wolf, figli di Travis Scott): sono sempre curati in ogni minimo dettaglio. L'anno scorso, per celebrare i 24 anni, aveva sorpreso fan e follower lanciando una limited edition a tema oro, posando interamente ricoperta di una vernice dorata a effetto metallizzato. I 22 anni li aveva invece festeggiati con amici e parenti in Italia, su uno yacht a largo della costiera amalfitana.

Per i 25 anni, la Jenner si è circondata di tutte le persone care. La giornata è cominciata con un brunch assieme alle sorelle Kim e Kendall alla piccola Stormi, come testimoniato su TikTok. Look total pink per la festeggiata, in perfetto stile Barbie: aderentissimo mini dress rosa con spalline sottili, ampia scollatura e dettaglio cut-out sotto al seno, scarpe rosa abbinate. Look decisamente diverso per la seconda parte della giornata. In serata infatti è stata la volta di festeggiamenti in abiti glamour.

La neo 25enne ha scelto un abito bianco con micro glitter e scollo a barca. Ha impreziosito l'outfit con un paio di scintillanti orecchini di diamanti e diversi anelli alle dita. Non si sa dove si sia svolto il party, ma dai social sembra che tra i presenti ci fossero sicuramente la sorella Kendall Jenner e la migliore amica Anastasia Karanikolaou. Il party si è chiuso con uno spettacolo di fuochi d'artificio e con l'immancabile taglio della torta, decorata con delle roselline e una candelina: chissà quale desiderio ha espresso l'imprenditrice.