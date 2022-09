Kylie Jenner alle sfilate di Parigi con l’abito trasparente: ha solo dei petali rossi che la coprono Kylie Jenner è volata a Parigi per la Fashion Week e nelle ultime ore ha lasciato senza fiato i fan con un look iper sensuale. Ha indossato un abito completamente trasparente, coprendosi solo con dei “petali” rossi.

A cura di Valeria Paglionico

Si sta svolgendo la Paris Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2023 e fino alla prossima domenica saranno diverse le Maison di fama internazionale che presenteranno le loro collezioni in esclusiva. A rendere l'evento ancora più mondano sono soprattutto le star che anno dopo anno volano in Francia per seguire le sfilate dalle prime file del front-row, da Chiara Ferragni a Beatrice Borromeo. Tra le ospiti di questa edizione c'è anche Kylie Jenner, che fin dalla prima apparizione pubblica ha lasciato i fan senza parole con dei look mozzafiato. È stato però nelle ultime ore che si è aggiudicata il titolo di regina sensuale della Settimana della Moda parigina: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato l'abito nudo di Kylie Jenner

Dopo un abito seconda pelle per la sfilata di Balmain e una maxi scollatura per l'evento di Schiaparelli, Kylie Jenner è riuscita ancora una volta a sorprendere tutti con il suo outfit. Per passare la serata tra le strade di Parigi ha puntato tutto sull'effetto nudo con un vestito a tubino aderente e fasciante, un modello chiamato Dissolved Doll Dress firmato Dilara Findikoglu. La sua particolarità? È completamente trasparente, ha l'abbottonatura a corsetto e dei tagli cut-out lungo la silhouette ed è arricchito da alcune toppe interne di sera rossa. Il tessuto total red sembrava essere realizzato con dei petali di rosa ed è andato a coprire sia il décolleté che le parti intime.

Kylie Jenner in Dilara Findikoglu

Kylie Jenner cambia hair look

Per completare il tutto l'influencer ha scelto una borsetta in tinta e un paio di sandali in pvc col tacco a spillo di Gianvito Rossi. La sorella minore di Kim ha inoltre stravolto il suo hair look: sebbene abbia lasciato invariati sia il taglio che il colore nero corvino, ha portato la fila molto laterale e ha aggiunto un adorabile effetto bagnato. Naturalmente non è mancato il make-up curato nei minimi dettagli, tutto realizzato con la sua collezione di cosmetici. Insomma, la Jenner è in assoluto una delle star più provocanti e sensuali della Fashion Week di Parigi: col suo abito trasparente è riuscita a superare anche la "rivale" Chiara Ferragni che ieri aveva osato non poco con dei maxi spacchi laterali.

https://www.instagram.com/p/CjG9W9SjySt/