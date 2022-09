Chiara Ferragni alle sfilate parigine coi fianchi nudi: “È uno dei miei look più sexy” Per lo show di Ludovic de Saint Sernin alla Paris Fashion Week, Chiara Ferragni ha scelto un look audace. “Vorrei fidarmi delle persone come lei si fida di quel vestito” ha scritto una fan.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni in Ludovic de Saint Sernin

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terminati gli impegni alla Milano Fashion Week, Chiara Ferragni è subito volata nella capitale francese per la Paris Fashion Week, che animerà la città di eventi, sfilate e party fino al 4 ottobre. L'imprenditrice sta alloggiando in un lussuoso hotel con vista sulla Tour Eiffel. È una delle ospiti del fitto calendario in programma, che prevede anche il debutto di Victoria Beckham e lo show di Valentino; attesissimi anche gli show di Coperni, Chanel, Miu Miu, Stella McCartney, Balenciaga. Giovedì 29 settembre è stata la volta di Ludovic de Saint Sernin, designer francese attento alla sostenibilità e conosciuto soprattutto per l'accento sulla sensualità e per le collezioni genderless. Alla sfilata era presente anche Chiara Ferragni, con uno dei suoi look più audaci.

Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week

Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week sta sfoggiando un look più glamour dell'altro. In questi giorni le abbiamo visto cambiare look innumerevoli volte, tra una sfilata e l'altra. Prima la tuta aderente effetto seconda pelle in occasione dello show di Balmain, poi l'abito da sera impreziosito da strascico e piume. All'evento firmato Schiaparelli ha optato per un outfit molto simile a quello dell'anno scorso.

Chiara Ferragni in Ludovic de Saint Sernin

Nel 2021 la scelta era caduta su un top nero trasparente con copricapezzoli "scultura" in oro. Sono gli stessi elementi del look di quest'anno, completato però con pantaloni a vita alta, cappello e maxi cintura. Per lo show di Ludovic de Saint Sernin ha decisamente cambiato stile, mettendo da parte gli elementi sofisticati a vantaggio di qualcosa di più audace e d'impatto.

Leggi anche Charlotte Gainsbourg con l’abito trasparente alle sfilate è la vera icona dello stile parigino

Chiara Ferragni in Ludovic de Saint Sernin

Chiara Ferragni audace a Parigi

Nel mostrare a fan e follower il look sfoggiato per la sfilata di Ludovic de Saint Sernin, Chiara Ferragni è apparsa particolarmente entusiasta, ma anche divertita. "Vorrei fidarmi delle persone come Chiara si fida di quel vestito" ha commentato una fan, notando quanto il vestito sia difficile da indossare. Si tratta infatti di un mini dress senza spalline, con due ampi spacchi laterali che scendono dall'altezza del seno in giù, lasciando i fianchi nudi coperti solo da un dettaglio stringato. L'imprenditrice lo ha abbinato a un paio di stivali bianchi e a un trench over, con occhiali da sole: al momento non può farne a meno, a causa di un piccolo "incidente". "È uno dei look più belli e più sexy" ha commentato nelle Instagram Stories.