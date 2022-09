Paris Fashion Week 2023: il calendario delle sfilate e gli eventi dal 26 settembre al 4 ottobre Oggi, 26 settembre, si apre ufficialmente la Paris Fashion Week: tra gli show più attesi in calendario c’è il debutto di Victoria Beckham e lo show di Valentino.

Saint Laurent

Settembre è il mese più lungo dell'anno nel mondo della moda: dopo la Fashion Week di New York, di Londra e di Milano, ora è la volta di Parigi. La capitale francese della couture chiude il mese della moda: la Paris Fashion Week inizia oggi, lunedì 26 settembre, e prosegue fino al 4 ottobre. Tra gli appuntamenti da segnare in calendario ci sono le sfilate di Saint Laurent, Schiaparelli, Miu Miu e ovviamente Chanel. Per non parlare poi di Balenciaga e di Valentino, che storicamente presenta le collezioni pret-à-porter a Parigi.

Il calendario delle sfilate nella Paris Fashion Week

Lunedì 26 settembre

17:00 – WEINSANTO

20:00 – VAQUERA

Martedì 27 settembre

10:00 – BOTTER

11:30 – MAME KUROGOUCHI

12:20 – VICTORIA/TOMAS

14:30 – CHRISTIAN DIOR

16:30 – ANREALAGE

17:30 – KOCHÉ

20:00 – SAINT LAURENT

Mercoledì 28 settembre

10:00 – COURRÈGES

12:00 – THE ROW

13:30 – UNDERCOVER

15:00 – DRIES VAN NOTEN

16:00 – CECILIE BAHNSEN

17:00 – ROCHAS

18:30 – ACNE STUDIOS

19:30 – DAWEI

20:30 – BALMAIN

Giovedì 29 settembre

10:00 – SHANG XIA

11:30 – GAUCHERE

14:00 – CHLOÉ

16:00 – LUDOVIC DE SAINT SERNIN

17:30 – RICK OWENS

19:00 – OFF-WHITE

20:30 – ISABEL MARANT

Venerdì 30 settembre

11:30 – LOEWE

13:00 – ISSEY MIYAKE

14:30 – GIAMBATTISTA VALLI

17:30 – VICTORIA BECKHAM

19:00 – YOHJI YAMAMOTO

20:30 – COPERNI

Sabato 1 ottobre

9:30 – JUNYA WATANABE

10:30 – ESTER MANAS

13:00 – VIVIENNE WESTWOOD

14:30 – HERMÈS

16:00 – ELIE SAAB

17:00 – COMME des GARÇONS

18:30 – AKRIS

20:00 – ANN DEMEULEMEESTER

Domenica 2 ottobre

11:30 – BALENCIAGA

13:00 – OTTOLINGER

14:00 – VALENTINO

16:00 – GIVENCHY

17:00 – ALTEIN

18:00 – GMBH

Lunedì 3 ottobre

10:00 – STELLA MCCARTNEY

11:00 – SACAI

13:00 – THOM BROWNE

14:30 – ZIMMERMANN

16:00 – LANVIN

17:30 – ROKH

18:30 – GERMANIER

20:00 – AZ FACTORY

Martedì 4 ottobre

10:30 – CHANEL

12:30 – A.W.A.K.E. MODE

14:00 – MIU MIU

Schiaparelli Haute Couture

Come vedere le sfilate di Parigi

Anche a Parigi, le sfilate sono eventi molto chiusi dove si accede solo tramite invito o accredito. Idem per le feste che animano la città di notte. Per seguire gli show senza volare oltre il confine, però, la soluzione c'è: le sfilate vengono tutte trasmesse in streaming sul sito della Fédération de la Haute Couture et de la Mode e sui canali social dei rispettivi brand.

Miu Miu A/I 2022–23

Le novità della settimana della moda a Parigi

La settimana della moda di Parigi riunisce alcuni degli show più attesi in assoluto, francesi e non: per esempio sfilano oltralpe Valentino, Miu Miu e la stilista britannica Stella McCartney. Tra le novità di questa edizione c'è il debutto parigino di Victoria Beckham. L'ex Spice Girl ha infatti un celebre marchio di moda che ora è pronto a fare "il grande salto" sulle prestigiose passerelle francesi. Tra le sfilate da non perdere c'è quella di Off-White sotto la guida di Ibrahim Kamara, lo stylist e designer che ha preso il posto di Virgil Abloh. Uno show particolarmente emozionante sarà quello di Issey Miyake, probabilmente un grande tributo allo stilista scomparso. Una dose di bellezza per iniziare a sognare l'estate e la moda che verrà.