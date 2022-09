Chiara Ferragni, dalle piume alla tuta “dipinta” sul corpo: è la più audace alle sfilate di Parigi Completi in pelle, body a rete, abiti con maxispacco e tute aderenti: i look di Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week ci mostrano le tendenze più glamour dell’autunno.

A cura di Beatrice Manca

Settembre è un mese fitto di appuntamenti per chi lavora nel mondo della moda: Chiara Ferragni è volata nella capitale francese per la Paris Fashion Week, dove sta seguendo un fitto calendario di sfilate ed eventi. Per l'occasione ha sfoggiato una serie di look glamour, ispirati alle ultime tendenze del momento: completi in pelle, abiti con le piume, maxi spacchi e tutine dipinte sul corpo.

Chiara Ferragni con la tuta "seconda pelle" per la sfilata Balmain

Dopo aver fatto un'apparizione alla sfilata Dior con un completo in pelle e body a rete, Chiara Ferragni è stata invitata allo show Primavera/Estate 2023 di Balmain (chiuso da Cher in persona!). Per l'occasione l'imprenditrice digitale ha indossato una tuta aderente, effetto seconda pelle, sui toni del grigio: l'abito sembrava dipinto sul corpo! Ha completato il look raccogliendo i capelli in due lunghe trecce e puntando su un make up drammatico, con labbra in primo piano.

Chiara Ferragni prima della sfilata di Balmain

Chiara Ferragni con l'abito vintage di piume

Prima della partenza Chiara Ferragni aveva mostrato su Instagram le valigie stracolme: ogni occasione, infatti, richiede un cambio d'abito. Tra i look più apprezzati della kermesse a c'è sicuramente l'abito verde zebrato con maxi spacco, indossato in occasione della prima serata parigina. Si tratta di un modello vintage di Roberto Cavalli: un abito con le spalline e un lungo strascico con l'orlo bordato di piume verdi. Chiara Ferragni lo ha indossato con un paio di calze a rete e sandali con il tacco.

Chiara Ferragni indossa un abito vintage di Roberto Cavalli

La Paris Fashion Week è la cornice giusta per osare con abiti da diva e per provare le tendenze più irriverenti e audaci: Chiara Ferragni non se lo è fatto ripetere due volte.