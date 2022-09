Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi: osa coi copricapezzoli d’oro e il maxi cappello Chiara Ferragni è a Parigi per la Fashion Week, oggi ha preso parte a un evento firmato Schiaparelli e per l’occasione ha osato con un outfit total black ma dai dettagli d’oro. Il top trasparente ha lasciato intravedere i copricapezzoli gold e a completare il tutto non è mancato un tocco “reale”.

Sono lontani i tempi in cui Chiara Ferragni era semplicemente una fashion blogger, è ormai diventata la regina della moda e con un unico scatto postato sui social è capace di lanciare mode e tendenze a livello internazionale. Attualmente è a Parigi per la Fashion Week e ogni giorno segue le sfilate delle più grandi Maison al mondo direttamente dalle prime file del front-row, riuscendo sempre ad attirare i riflettori su di sé con degli outfit originali e glamour. Dopo l'appariscente abito di piume di qualche giorno fa, oggi l'imprenditrice ha partecipato a un evento di Schiaparelli e ha osato con le trasparenze. Copricapezzoli d'oro, orecchini scultura e maxi cappello in pieno stile Royals: ecco tutti i dettagli del look total black con gli accessori gold.

Il look nero e oro di Chiara Ferragni

Per l'evento di Schiaparelli Chiara Ferragni si è trasformata in una dark lady, anche se non ha rinunciato ai dettagli gold iper sensuali. Ha abbinato un paio di pantaloni a vita alta dal taglio classico a un top trasparente con le maniche lunghe. Quest'ultimo ha lasciato il seno in mostra, anche se la censura social è stata evitata con dei copricapezzoli scultura completamente d'oro. L'imprenditrice ha poi aggiunto una maxi cintura con una enorme fibbia gold scolpita, un paio di orecchini oversize molto appariscenti e un cappellino a falda larga in pieno stile Royal (lo ha portato con un raccolto dall'animo bon-ton che ricorda molto le acconciature di Meghan Markle).

Chiara e Valentina Ferragni in Schiaparelli

Valentina Ferragni indossa l'abito col seno

Al fianco di Chiara all'evento di Schiaparelli non poteva che esserci sua sorella Valentina, altra star molto richiesta nel mondo fashion. La piccola di casa Ferragni ha puntato su un look a contrasto con quello della sorella maggiore ma sempre firmato Schiaparelli. Innanzitutto ha scelto il bianco invece del nero e, come se non bastasse, ha optato per un abito con la gonna mini, per la precisione un modello con le maniche corte e il seno "a punta" ricamato sul décolleté. Stivali di pelle, mini bag e orecchini enormi in total gold: Valentina è un'indiscussa icona fashion proprio come la sorella imprenditrice. Chi vince la sfida di stile tra le due nella giornata di oggi?