Perché Chiara Ferragni alle sfilate di Parigi indossa sempre gli occhiali da sole In quanti hanno notato che Chiara Ferragni a Parigi sta indossando sempre gli occhiali da sole scuri? Non si tratta di un dettaglio di stile, è stata costretta a farlo perché ha avuto un piccolo incidente agli occhi: ecco cosa è successo.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week dedicata alla Primavera/Estate 2023 e da diversi giorni sta partecipando agli show delle Maison più ambite, da quello di Balmain (dove ha sfoggiato una tutina che sembra essere dipinta) all'evento di Schiaparelli, al quale ha preso parte con gli iconici copricapezzoli-scultura in vista. Ora si è concessa una temporanea pausa dalle sfilate e il motivo è molto semplice: Fedez e i figli Leone e Vittoria l'hanno raggiunta in Francia e insieme hanno organizzato una vacanza a Disneyland. Il dettaglio che non è passato inosservato ai fan? Da quando ha indossato l'abito con i maxi spacchi laterali, l'imprenditrice indossa sempre gli occhiali da sole scuri. Solo di recente ha poi spiegato il motivo di questa precisa scelta di stile.

Gli occhiali da sole anni '90 di Chiara Ferragni

In occasione delle Fashion Week Chiara Ferragni pianifica nei minimi dettagli tutti i look che sfoggia durante le apparizioni pubbliche, non tralascia alcun dettaglio, indicando in appositi bozzetti anche gli accessori abbinati, dalle scarpe alle borse, fino ad arrivare agli orecchini. Nelle ultime ore, però, è accaduto qualcosa di insolito: l'imprenditrice ha cominciato a non rinunciare mai ai suoi occhiali da sole scuri in stile anni '90, un modello della Chiara Ferragni Collection. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la cosa non era assolutamente prevista, l'esperta di moda ha avuto un piccolo incidente e ora è costretta a coprire sempre gli occhi.

Chiara Ferragni con gli occhiali da sole a Parigi

Chiara Ferragni alle prossime sfilate con la benda?

Cosa è accaduto agli occhi di Chiara Ferragni? È stata lei stessa a spiegarlo sui social dopo essere apparsa al chiuso con gli occhiali da sole fin dalle prime ore del mattino. Era appena arrivata a Disneyland Paris e stava giocando sul pavimento quando uno dei due figli le ha infilato per sbaglio un dito nell'occhio destro. Ora, oltre a essere visibilmente arrossato, l'occhio fa anche fatica ad aprirsi senza provocarle dolore. Dopo aver chiesto consulenza a un medico oculista, la Ferragni ha scoperto che si tratta di un graffio sulla cornea che va curato con collirio e crema. Se continuerà a farle male, sarà inoltre costretta a indossare una benda. Alle prossime sfilate aggiungerà questo insolito accessorio ai suoi look?

Leggi anche Le nuove sneakers di Fedez: quanto costano le scarpe ispirate ai supereroi della Marvel