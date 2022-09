Chiara Ferragni per le sfilate a Parigi: quanto costa una notte nell’hotel con vista sulla Tour Eiffel Chiara Ferragni è volata a Parigi per la settimana della moda. Scopriamo quale hotel ha scelto per le sfilate e quanto costa il suo soggiorno.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni nell’hotel a Parigi

La settimana della moda parigina è in corso e Chiara Ferragni è volata nella capitale francese per le sfilate. Ogni visita a Parigi viene accompagnata non solo da numerosi outfit di tendenza, con vestiti, borse e scarpe dalle ultime passerelle, ma anche da soggiorni di lusso sempre differenti. Vediamo quale hotel ha scelto Chiara Ferragni per le sfilate a Parigi e quanto costa il suo soggiorno.

Chiara Ferragni a Parigi nell’hotel con vista

Ogni settimana della moda Chiara Ferragni stupisce i suoi follower sui social con numerosi post dalle sfilate e da luoghi sontuosi sempre diversi. In questi giorni la nota influencer si trova a Le Meurice, uno storico albergo parigino che sorge difronte al Giardino delle Tuileries, al Louvre sulla sinistra e Place de la Concorde alla destra.

Le Maurice, l’hotel di Chiara Ferragni a Parigi

Nel luglio 1918 Pablo Picasso celebrò le sue nozze a Le Meurice. Si tratta di uno degli alberghi più iconici di Parigi con vista panoramica sui principali monumenti della città. L'hotel di lusso è stato edificato nel 1835, prende il nome dal suo proprietario originale Charles-Augustin Meurice ed è stato il primo albergo della città ad avere il telefono.

L’androne dell’hotel Le Maurice

Conosciuto come l'Hotel dei Re, perché numerosi ospiti reali hanno soggiornato nell'albergo, come la Regina Vittoria, Le Maurice è una galleria d'arte vera e propria. Molti dei più importanti artisti e pensatori del Novecento hanno soggiornato presso quest'albergo. Dormire presso l'hotel Le Maurice è come fare parte di un'opera d'arte.

Chiara Ferragni nella hall di Le Maurice

Sono sempre numerose le immagini che condivise Chiara Ferragni durante i suoi viaggi e dalle foto pubblicate durante della Settimana della moda parigina è stato possibile scoprire dove ha scelto di soggiornare la nota influencer. Non sappiamo che tipo di alloggio abbia la Ferragni all'interno di Le Maurice ma una notte nello storico albergo parte dai 1.800 euro di una camera matrimoniale fino ai 10.000 euro a notte per la suite presidenziale.