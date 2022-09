Chiara Ferragni rilancia i jeans con i tasconi: vola a Parigi per le sfilate con il look griffato Chiara Ferragni si prepara alle sfilate di Parigi con un look casual ispirato agli anni Duemila.

A cura di Beatrice Manca

Anche se la Settimana della Moda di Milano si è conclusa, le sfilate proseguono: lunedì 26 settembre si apre la Fashion Week di Parigi, che riunisce tutte le principali firme della couture francese e non solo. Per Chiara Ferragni si apre un'altra settimana fitta di appuntamenti, eventi e party: dopo una rilassante domenica con la figlia Vittoria, la regina delle influencer di moda è partita alla volta di Parigi. Per il viaggio ha scelto un look comodo, ovviamente griffato!

Chiara Ferragni con la maglia cut-out

A Parigi Chiara Ferragni ci stupirà, come sempre, con abiti glamour che anticipano le prossime tendenze. Per viaggiare in aereo, però, ha scelto un outfit comodo e pratico: una giacca di pelle e una maglia a maniche lunghe firmata Diesel, brand tornato oggetto del desiderio grazie alla nuova guida di Glenn Martens. Il top è in vendita sul sita del brand a 259 euro. Il dettaglio particolare? il logo sul petto è "tagliato" e lascia intravedere la pelle sotto.

Maglia Diesel

Chiara Ferragni rilancia i jeans cargo

Per completare il look l'imprenditrice digitale ha scelto la comodità di un paio di jeans cargo con maxi tasche: un modello oversize che ci riporta agli anni Duemila firmato Ginevra Mavilla X Replay. Il prezzo del capo, in edizione limitata, è disponibile solo su richiesta. Questo autunno metteremo via i jeans a sigaretta per riscoprire le linee oversize con le tasche, proprio come nell'epoca d'oro di Mtv. E, a giudicare dalle sfilate Primavera/Estate 2023, i cargo pants ci faranno compagnia per tutto l'anno.

Ginevra X Replay

Infine, Chiara Ferragni ha indossato un paio di sneakers blu elettrico: fanno parte della collezione Chiara Ferragni Brand e costano 225 euro. A Parigi, sicuramente, sarà un tripudio di cambi d'abito: nelle storie di Instagram si intravede una valigia aperta con capi Celine e prove di outfit (decise prima di partire, per non avere sorprese). Non resta che aspettare le foto di domani su Instagram!