Domenica di relax per i Ferragnez: Chiara e la piccola Vittoria vestono coordinate in tuta Look coordinato, per Chiara Ferragni e la piccola Vittoria: entrambe in tuta per una domenica in tutta comodità (due modelli del brand dell’influencer).

A cura di Giusy Dente

Terminata la Milano Fashion Week, Chiara Ferragni è già pronta per gli impegni alla Settimana della Moda parigina. L'imprenditrice è ospite fissa in questi grandi eventi del settore, che ovviamente le fanno trascorrere tanto tempo fuori casa, lontana dai propri figli. Ha ammesso di sentire fortissima la mancanza di Leone e Vittoria, quando il lavoro la porta lontana, ma al tempo stesso si sta impegnando per far sì che un giorno loro possano essere fieri di lei e di ciò che ha costruito negli anni. In fondo, nessuno critica un padre lavoratore per il tempo che dedica agli impegni professionali: è un giudizio che grava ancora soltanto sulle madri. Prima di volare a Parigi, ne ha approfittato per trascorrere una giornata di relax assieme ai suoi bambini, dedicando a loro tutte le sue attenzioni.

Baby Vittoria veste come mamma Chiara Ferragni

Domenica di relax, in casa Ferragnez. L'imprenditrice è stata presissima dagli impegni alla Milano Fashion Week, in cui ha coinvolto anche suo marito Fedez. Insieme hanno partecipato alla sfilata di Versace: sono amici di vecchia data di Donatella, che ha firmato molti dei loro look in occasioni importanti. L'ultimo, in ordine di tempo, il red carpet del Met Gala 2022, dove la coppia ha sfilato vestita di nero e oro.

Ma l'influencer è stata ospite anche di altri show: quello di Moschino (con giacca-abito e calze nude), quello di Gucci (con un look in stile punk) e quello di Prada (in shorts e calze a rete). Per rilassarsi in famiglia, ha optato per qualcosa di decisamente più comodo e pratico, un look casual che appartiene alla sua collezione di abbigliamento. La tuta nera con pantaloni larghi e felpa crop a maniche lunghe, è impreziosita da piccole stelline color argento scintillanti.

Tuta di Chiara Ferragni Brand (collezione Kidswear) anche per la piccola Vittoria, con l'iconico logo del marchio (l'occhietto dalle lunghe ciglia) ripetuto sia sulla felpa con la zip che sui pantaloni. In diverse occasioni la bimba ha fatto da "testimonial" alla mamma, spesso vestendo anche coordinato coi capi della collezione: Chiara Ferragni è una fan del matchy matchy e ama vestire in coordinato con la sua bambina.