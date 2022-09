Chiara Ferragni con le calze nude: alle sfilate di Milano indossa la giacca come un abito Tantissime sono le star che hanno partecipato all’irriverente e colorato show di Moschino: Chiara Ferragni ha stupito tutti con un look effetto “illusione ottica”

A cura di Beatrice Manca

La Milano Fashion Week è entrata nel vivo: tra gli eventi di punta di giovedì 22 settembre c’è stato lo show surreale di Moschino, che ha presentato una serie di abiti ispirati alla grandeur hollywoodiana ma “gonfiabili”. All sfilata era presente anche Chiara Ferragni, che ha scelto un look illusione ottica per l’evento: sotto la giacca sembra che non indossi nulla!

Il nude look di Chiara Ferragni

Tra i molti vip arrivati alla sfilata di Moschino c’era Chiara Ferragni, che ha indossato un maxi blazer color cammello come un abito. La giacca, firmata Moschino, ma era disseminata di applicazioni scintillanti, come gocce d’acqua. Per completare il look l’influencer ha indossato un paio di leggings chiari, color nude. I leggings si interrompevano all’altezza della caviglia, lasciando i piedi nudi con un paio di sandali scintillanti. Per completare l'outfit ha scelto una serie di collane dorate e ha sfoggiato un make up con occhi in primo piano.

Chiara Ferragni in Moschino

L'imprenditrice digitale ha poi posato insieme alla top model Heidi Klum, a Milano per applaudire la figlia Leni in passerella: due vere icone di stile. Klum e Ferragni hanno anche pranzato insieme: collaborazione in vista?

Heidi Klum, Jeremy Scott e Chiara Ferragni

La sfilata Primavera/Estate 2023 di Moschino

Colore, ironia e provocazione sono da sempre nel dna del brand, ora guidato da Jeremy Scott. Per l prossima estate Moschino ci fa sognare la Hollywood degli anni Cinquanta, tra abiti da ballo, cappellini, drappeggi e maxi gioielli. Tutto, però, è gonfiabile, come palloncini. A un’occhiata più attenta si scopre che il cappellino super chic è una ciambella da piscina e che i decori sui trench sono maniglie, come quelle dei materassini da piscina. Chiudono la surreale sfilata abiti 3D con delfini e cigni gonfiabili, accompagnati da secchielli da spiaggia che fungono da borsetta. Colore, stampe floreali, accessori pop e un tocco di humor: Moschino all'ennesima potenza.