Chiara Ferragni e Vittoria in versione “gemelline”: a Ibiza coi costumi matchy matchy I Ferragnez sono volati a Ibiza. Il primo look balneare della vacanza vede Chiara Ferragni e la piccola Vittoria in versione mini-me, coi costumi coordinati.

A cura di Giusy Dente

L'estate dei Ferragnez prosegue a Ibiza: la famiglia al completo è volata sull'isola, dove Chiara Ferragni e la piccola Vittoria hanno sfoggiato subito un adorabile look balneare coordinato. Gli outfit da spiaggia matchy matchy sono il trend del momento, spopola tra le celebrities, che adorano abbinare i propri look a quelli dei figli più piccoli. Ovviamente l'imprenditrice per il costume non poteva che affidarsi al proprio brand, con l'inconfondibile occhietto azzurro dalle lunghe ciglia.

L'estate dei Ferragnez

I Ferragnez d'estate amano scoprire le bellezze dell'Italia, oltre che viaggiare all'estero. Il mese scorso Chiara Ferragni e Fedez sono stati a Otranto. Qui il rapper si è esibito a Radio Norba Cornetto Battiti Live assieme a Tananai e Mara Sattei, ma la coppia ne ha approfittato per visitare alcune delle località più affascinanti della Puglia (alloggiando in una masseria tipica locale). Poi per l'imprenditrice è stata la volta di qualche giorno in Grecia con le amiche e qui ha soggiornato in uno dei resort di lusso più esclusivi dell'isola di Idra.

Qui ne ha approfittato per ribadire il "free the nipple", posando in topless. Poi l'influencer è volata a Saint Tropez per un weekend, sfoggiando look sexy e sportivi. Infine è stata la volta del viaggio di famiglia nella Capitale, dove la famiglia al completo ha fatto un lungo tour della città. In tutte queste tappe, la 35enne ha indossato i suoi costumi preferiti: è una fan del due pezzi e quest'anno sta seguendo il trend del cut out, senza mettere in secondo piano i suoi amati dettagli scintillanti, tra glitter e cristalli. Ma non poteva mancare il look balneare matchy matchy con la piccola Vittoria.

Chiara Ferragni e Baby Vittoria come gemelline

In vacanza con nonna Marina Di Guardo, la piccola di casa ha sfoggiato un adorabile bikini: impossibile non riconoscere, dall'iconico occhietto azzurro dalle lunghe ciglia, il brand di mamma Chiara Ferragni. Lo stesso due pezzi lo ha indossato per inaugurare le vacanze di famiglia a Ibiza. Si tratta di un due pezzi sfumato, nei toni del rosa-bianco-celeste; il top, oltre al logo, presenta anche un dettaglio centrale annodato.

in foto: bikini tie–dye Chiara Ferragni Brand (via Monnalisa.com)

Il bikini tie-dye non è più in vendita sul sito ufficiale del marchio, ma solo nelle piattaforme di shopping online. Al momento, in occasione dei saldi estivi, il prezzo originale di 125 euro è scontato a 61,25 euro. Il due pezzi di Baby V è coordinato a quello di Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha scelto il costume intero tie-dye della sua linea di beachwear, con logo ripetuto sul seno e incrocio sulla schiena.

in foto: costume tie–dye Chiara Ferragni Brand

Il prezzo originale sul sito ufficiale del brand corrisponde a 159 euro, ma al momento in occasione dei saldi estivi è possibile acquistarlo scontato del 50%, dunque a 79,50 euro.Madre e figlia non hanno resistito alla moda dei look balneari matchy matchy che ha contagiato tutte le star!