Baby Vittoria con il costume sfumato: è la “testimonial preferita” di mamma Chiara Ferragni Secchiello, paletta e bandana: Vittoria Lucia Ferragni si diverte in spiaggia e fa “pubblicità” al brand della mamma Chiara Ferragni.

A cura di Beatrice Manca

Per le star sono iniziate le vacanze al mare: Chiara Ferragni si sta godendo un viaggio in Grecia con gli amici, mentre la nonna Marina Di Guardo coccola i nipotini al mare. Baby Vittoria adora la spiaggia: si diverte con paletta e secchiello e sfoggia adorabili costumi, dal trikini a fiori al bikini tie-dye. Si tratta di un modello del brand della mamma Chiara Ferragni che, orgogliosa, risponde: "La mia testimonial preferita".

Vittoria Lucia Ferragni con il bikini tie-dye

Vittoria è la seconda di Chiara Ferragni e Fedez: ha appena un anno ma è già un piccolo idolo dei social grazie alle sue espressioni buffe e ai look adorabili che la madre imprenditrice si diverte a scegliere per lei. L'ultimo look da spiaggia della bimba è con un bikini sfumato nei colori del rosa e del celeste con l'inconfondibile ‘occhio cigliato' del brand Chiara Ferragni: il modello non è più in vendita sul sito ufficiale, ma solo nelle piattaforme di shopping online. La bambina indossava anche una bandana rosa, indispensabile per riparare la testa dal sole.

costume tie–dye Chiara Ferragni Brand (via Monnalisa.com)

Baby Vittoria è la "testimonial preferita" di Chiara Ferragni

Oltre a essere una delle più famose influencer di moda, Chiara Ferragni è anche imprenditrice: ha una linea di accessori, make up e abbigliamento. Alla nascita della secondogenita Vittoria ha lanciato la sua linea baby e, da allora, Vittoria è stata la miglior pubblicità che potesse desiderare. Adesso c'è un nuovo bebé in famiglia: Edoardo, il figlio di Francesca Ferragni. Per il momento però Chiara Ferragni non ha dubbi e sui social scrive orgogliosa: "La mia testimonial preferita".