Chiara Ferragni trendy a Saint-Tropez: il bikini cut-out ha i tagli effetto nudo sui fianchi Il bikini da mettere in valigia quest’anno è quello cut-out di Chiara Ferragni, coi tagli che lasciano i fianchi scoperti.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Saint Tropez: l'imprenditrice si è concessa alcuni giorni nella località più glamour della Costa Azzurra, dove ha sfoggiato look sexy e sportivi tra topless, completini da tennis e bikini trendy. Ha seguito la moda del momento: brillare sotto il sole. Ma ha scelto di farlo in modo audace e femminile, con il bikini cut-out, quello da portare assolutamente in vacanza quest'anno.

L'estate di Chiara Ferragni

L'imprenditrice si sta godendo l'estate in famiglia e con gli amici, senza trascurare gli impegni di lavoro. Prima è volata in Francia, per la Paris Couture Week, dove l'ha raggiunta anche la sorella Valentina. Poi ha trascorso prima qualche giorno in Grecia con alcune colleghe influencer: hanno alloggiato in un resort di lusso sull'isola di Idra, una struttura a cinque stelle. Qui ha scelto di prendere il sole in topless e ha sfidato nuovamente la censura di Instagram con i cuoricini sui capezzoli. Impossibile non notare lo scintillante due pezzi con reggiseno a triangolo e slip con laccetti sui fianchi, un'edizione limitata di Calzedonia con paillettes argentate. Brillare è un imperativo categorico questa estate, in cui dominano cristalli, paillettes, glitter. Ha seguito questo trend anche nella sua tappa successiva. Si è infatti spostata a Saint Tropez, per prendere parte all'esclusivo party di presentazione del Tennis Club del brand Miu Miu, ma ne ha approfittato anche per godere del sole, delle spiagge e del mare locali.

Chiara Ferragni brilla in bikini

A Chiara Ferragni non è sfuggita la moda più sensuale di quest'anno, in fatto di look balneari. Il suo bikini è quello destinato a spopolare nell'estate 2022: dopo gli abiti cut-out, must have della primavera scorsa, è infatti la volta dei bikini coi tagli. Lo slip dell'imprenditrice, infatti, è un perizoma che lascia i fianchi nudi; lo ha abbinato a un reggiseno a triangolo annodato dietro al collo e sulla schiena, anche questo impreziosito da scintillanti stelline argento su base nera. In quante sono pronte a seguire il trend e a mettere in valigia il costume cut-out come il suo?