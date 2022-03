Gli abiti cut-out sono il must-have della primavera (e sono i più amati dalle star) Qual è la tendenza da seguire assolutamente nella Primavera/Estate 2022? Quella degli abiti cut-out, ovvero con dei tagli sensuali lungo la silhouette. Victoria Beckham, Elodie, le sorelle Kardashian: la moda dei dettagli nude ha conquistato le star.

A cura di Valeria Paglionico

La primavera 2022 è arrivata e con lei anche la voglia di rispolverare gli abiti leggeri e sbarazzini. Complici le giornate che stanno diventando sempre più miti e soleggiate, bisogna rivedere il proprio armadio. Al di là dei classici intramontabili perfetti per la bella stagione, dai look floreali a quelli total white, quest'anno tra i must-have c'è anche un capo capace di esaltare al massimo l'innata sensualità di ogni donna: il vestito cut-out. I tagli possono essere sul décolleté, sui fianchi, sul busto, l'importante è che lascino in vista degli iper femminili dettagli nude. Chi ha seguito il trend in modo impeccabile? Le star italiane e internazionali, da Elodie a Victoria Beckham.

Le Maison che hanno lanciato l'abito cut-out in passerella

Qual è l'abito must-have della Primavera/Estate 2022? Quello cut-out con degli eleganti tagli su spalle, décolleté, fianchi, schiena e ventre. Si tratta di una tendenza intrigante e sensuale che ha già spopolato negli anni scorsi ma che da qualche mese a questa parte ha conquistato davvero tutti. Certo, le gelide temperature invernali hanno reso praticamente impossibile osare con i tagli effetto nudo, ma ora che è arrivata la bella stagione le cose possono cambiare. Roberto Cavalli, Alessandro Vigilante, Alberta Ferretti, Balmain: sebbene si tratti di Maison dallo stile radicalmente opposto, tutte in passerella hanno lanciato almeno un capo cut-out, a prova del fatto che è destinato a diventare un vero e proprio cult.

Balmain P/E 2022

Da Victoria Beckham a Zendaya, i look dai dettagli nude delle star

Chi ha contribuito a "trasportare" la tendenza dalle passerelle alla "vita reale"? Le star, che ormai da diverse stagioni non riescono proprio a fare a meno degli abiti cut-out. Anne Hathaway ne ha sfoggiato uno romantico in celeste su un red carpet internazionale, Camila Cabello l'ha usato per mettere in atto una rivoluzione di stile all'insegna della sensualità, Elodie lo ha abbinato a un paio di maxi stivali che sembrano autoreggenti. Si potrebbe continuare con Zendaya, Belén Rodriguez, le sorelle Kardashian: l'effetto nude ha conquistato davvero tutte. L'ultima che ha avuto il coraggio di osare? Victoria Beckham, che ha sfoggiato un maxi dress della sua collezione con una profondissima scollatura cut sul seno. In quanti prenderanno ispirazione dalle celebrities durante la bella stagione?