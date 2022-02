Collant o stivali? Elodie rilancia la moda della scarpa a calza Elodie ha rilanciato gli iconici stivali-calzino che hanno spopolato negli anni scorsi. Ha indossato un paio di cuissardes a righe che sembrano essere dei collant, apparendo più glamour che mai: ecco chi ha firmato e quanto costano le originali calzature.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie non è più solo una cantante di successo, è anche un'indiscussa icona di stile, tanto che le basta un semplice scatto social per lanciare mode e tendenze. Qualche giorno fa aveva sorpreso i fan con i capelli lunghi e un originale crop top a zig-zag, mentre nelle ultime ore ha indossato delle calzature davvero audaci. In quanti ricordano gli stivali-calzino che hanno spopolato qualche anno fa? Tutte coloro che li amavano saranno liete di sapere che sono tornati ma in una versione super sensuale che sembra essere un paio di autoreggenti: ecco chi ha firmato il modello a righe sfoggiato dalla cantante.

Elodie segue il trend degli abiti di velluto

Elodie sembra non sbagliarne una in fatto di stile e sui social è tornata a spopolare con i suoi look glamour e sensuali. Complice probabilmente una collaborazione con una nota Maison di scarpe di lusso, ha posato in versione dark lady con gli stivali must-have del momento. Ha seguito il trend del velluto indossando un minidress nero total velvet che ha messo in risalto la silhouette impeccabile, un modello aderentissimo, accollato, con le maniche lunghe e un grosso taglio cut-out sull'addome. È rimasta fedele al make-up dai toni naturali, mentre per quanto riguarda l'acconciatura, ha tenuto i capelli tirati all'indietro in una coda di cavallo alta.

Gli stivali Jimmy Choo/Mugler

Chi ha firmato gli stivali calzino di Elodie

La vera chicca dell'outfit, però, sono gli stivali-collant. Si tratta di un paio di originali cuissardes con il tacco a spillo in lycra nera che sono capaci di aggiungere un tocco di individualità a ogni tipo di look. Fanno parte della collezione nata dalla collaborazione tra Jimmy Choo e Mugler, non a caso sono decorati con l'iconica stampa a spirale nera e nude della seconda Maison, e a primo impatto sembrano essere un paio di collant o al massimo delle autoreggenti. Il loro prezzo? 1.425 sterline, ovvero quasi 1.700 euro. Le due griffe hanno unito le loro forze per fondere glamour e femminilità e il risultato è stato incredibilmente fashion: gli iconici stivali-calzino riusciranno a tornare in voga grazie a Elodie?