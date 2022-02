Elodie lancia il top a zig-zag: diventerà il nuovo must-have della primavera? Elodie ha ancora una volta dimostrato di essere una vera e propria icona di stile, lanciando un capo che di sicuro diventerà il must-have della primavera. Sui social ha sfoggiato un originale top a zig-zag, rivelando anche un hair look inedito.

A cura di Valeria Paglionico

Elodie è tra le artiste più amate e seguite degli ultimi anni: da quando ha raggiunto il successo ad Amici nel 2015 non ha più smesso di scalare le classifiche con le sue hit, riuscendo a evolversi sempre anno dopo anno. Col passare del tempo è cambiata molto, soprattutto quando si parla di capelli e di acconciature, anche se è soprattutto di recente che ha messo in atto una vera e propria svolta di stile all'insegna del glamour. Ora ha dato l'ennesima prova di essere un'icona fashion, tornando sui social con il capo che di sicuro spopolerà nella primavera 2022. Di cosa si tratta? Del top "a zig-zag".

Il crop top "con le punte" di Elodie

Dopo una breve "pausa social" durata qualche giorno, Elodie è tornata a postare sul suo account e per l'ennesima volta è stata capace di lasciare i fan senza fiato. Con il trucco e parrucco curati rispettivamente da Mr. Daniel e Princeangel, si è lasciata immortalare in primo piano con un crop top molto originale. Si tratta di un modello total black cortissimo, con le spalline sottili e a zig-zag, ovvero con le punte che coprono il décolleté, rendendo la scollatura generosa. In quante prenderanno ispirazione da lei durante la prossima primavera? Il top a zig-zag è destinato a diventare un vero e proprio must-have.

Elodie con i capelli lunghi

Da qualche tempo a questa parte pare proprio che Elodie si sia lasciata alle spalle i pixie cut cortissimi degli esordi, di recente ha sfoggiato un'inedita chiome lunghe che riesce a esaltare al massimo la sua bellezza. Certo, considerando il fatto che durante l'ultima vacanza esotica aveva il caschetto, probabilmente si tratterà solo di extension, ma è chiaro che in questa nuova versione è una vera e propria dea. Così come nell'ultimo shooting glamour di cui è stata protagonista, anche negli scatti social postati di recente ha puntato su un'acconciatura con i capelli lunghi fino al seno, li ha portati con una fila molto laterale e delle onde larghe in pieno stile diva. Questa ennesima trasformazione nasconderà un nuovo progetto musicale?