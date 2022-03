Anne Hathaway osa col maxi spacco: l’abito cut-out celeste è il trionfo del glamour Anne Hathaway ha partecipato alla prima hollywoodiana di WeCrashed, la nuova serie di cui è protagonista, e per l’occasione ha dato il meglio di lei in fatti di sensualità. Ha sfoggiato un lungo abito celeste griffato col maxi spacco e con un audace taglio cut-out lungo la silhouette.

A cura di Valeria Paglionico

Si chiama WeCrashed ed è la nuova serie che a partire da oggi, 18 marzo, è disponibile in streaming su Apple TV+. A interpretare i due protagonisti principali sono Jared Leto e Anne Hathaway, che ieri sera sono apparsi per la prima volta fianco a fianco su un red carpet hollywoodiano. Hanno preso parte alla prima della serie all'Academy Museum of Motion Pictures di Los Angeles e per l'occasione si sono "sfidati" a colpi di stile. Ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata soprattutto l'ex Andie de Il diavolo veste Prada, apparsa più glamour e sensuale che mai con maxi spacco e tagli cut-out.

L'abito celeste di Anne Hathaway

Per la prima della sua nuova serie Anne Hathaway ha dimostrato ancora una volta di essere una vera e propria icona di stile, presentandosi sul red carpet in una versione glamour e sensuale. Ha puntato sull'audacia di David Koma, uno degli stilisti più amati dalle star da qualche tempo a questa parte, sfoggiando un lungo abito celeste, un modello dalla scolatura monospalla irregolare, con la gonna alla caviglia con un profondissimo spacco laterale, un'unica manica lunga e un taglio cut-out che parte dalla spalla e arriva al fianco. Così facendo, non solo ha aggiunto un dettaglio nudo all'outfit ma ha anche lasciato in vista il top-reggiseno in total black.

Anne Hathaway in David Koma

Anne Hathaway, gli accessori sono a contrasto

A completare il look non potevano mancare gli accessori fashion, anche se a contrasto, ovvero in total black. Anne Hathaway ha infatti sfoggiato una clutch bag rigida in nero e un paio di décolleté di camoscio in tinta di Aquazzura, per la precisione l'iconico modello con tacco a spillo e fiocchetto sul retro (prezzo 550 euro). Ha poi tenuto i capelli sciolti e leggermente ondulati, mentre per quanto riguarda il beauty look ha optato per dei toni estremamente naturali sul viso e su uno smalto bianco gesso sulle unghie delle mani. In questa versione super glamour l'attrice non sembra essere uscita da Il diavolo veste Prada?