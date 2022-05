Ilary Blasi a L’isola dei famosi in celeste: sul palco brilla con abito cut-out e accessori scintillanti Venerdì 20 maggio è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi e ancora una volta Ilary Blasi ha attirato tutti i riflettori su di sé col suo look. Ha scelto un outfit celeste con accessori coordinati e scintillanti: l’abito era cut-out, mentre bracciali e scarpe tempestate di cristalli.

Ilary Blasi è la protagonista indiscussa della nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality che conduce da due anni che le permette di mettere in mostra il lato più ironico del suo carattere. Ogni settimana riesce a "gestire" i naufraghi direttamente dagli studi di Mediaset e, nonostante sia distante km e km dall'Honduras, è impeccabile nel suo ruolo. A rendere unica ogni esperienza sul palco è il suo stile esuberante e sensuale. Dopo il completo di cristalli e il look nero coi sandali stringati, questa volta ha osato con i colori: per la puntata di venerdì 20 maggio ha sfoggiato un abito celeste e lo ha abbinato a una sere di appariscenti accessori di cristalli in tinta.

L'abito celeste di Ilary Blasi

Quale migliore occasione delle prime giornate calde dell'anno per osare con colori accesi e vitaminici? È proprio quanto fatto da Ilary Blasi ieri sera a L'isola dei famosi, sul cui palco ha sfoggiato un adorabile abito di raso in celeste. Si tratta di un modello fasciante e custom made firmato Patrizia Pepe, ha la gonna a tubo lunga fino al ginocchio, le maniche lunghe, il girocollo e dei sensuali tagli cut-out su busto e décolleté. Così facendo, la conduttrice è riuscita a mettere in risalto con sensualità la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue, portando un tocco variopinto negli studi di Mediaset. In quante prenderanno ispirazione da lei per gli eventi glamour della primavera?

Il bozzetto dell’abito di Patrizia Pepe

Quanto costano i sandali di cristalli di Ilary Blasi

Nel look di Ilary potevano mai mancare i dettagli scintillanti? Assolutamente no. Da sempre appassionata di glitter, cristalli e lustrini, la conduttrice ha abbinato l'abito cut-out a una serie di accessori in tinta ma effetto "bling bling". I sandali sono gli Afrodite di Le Silla, ovvero un modello in raso azzurro ortensia, traforato sulla punta e ricoperto di micro cristalli sui toni del blu. Quanto costano? Sul sito ufficiale del brand vengono venduti a 780 euro. La Blasi non ha rinunciato ai bracciali maxi con le pietre brillanti di De Liguoro, ormai diventati un tratto distintivo del suo stile (ogni settimana li abbina al colore dell'outfit). Capelli sciolti e ondulati, make-up marcato sui toni del nude e simpatia travolgente: la conduttrice è riuscita ancora una volta ad attirare tutti i riflettori su di sé.