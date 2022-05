Ilary Blasi all’Isola dei Famosi scivola con il completo di cristalli: “Colpa della giacca” Nella diciassettesima puntata dell’Isola dei Famosi la conduttrice Ilary Blasi ha incantato il pubblico con un completo di cristalli: la giacca è stata “responsabile” di un piccolo incidente in diretta…

A cura di Beatrice Manca

Se c'è una dote che non manca a Ilary Blasi è l'ironia: la conduttrice romana è ormai da mesi alla guida del reality show di Canale 5 L'Isola dei Famosi. Durante la puntata di lunedì 16 maggio Ilary Blasi ha lasciato il pubblico a bocca aperta con un completo ricoperto di cristalli con un doppio spacco sui pantaloni. Galeotto fu il look, però, perché le ha provocato uno scivolone in diretta, in senso letterale: Ilary Blasi è caduta dallo sgabello. L'incidente si è risolto con una risata: "E colpa della giacca, pesa nove chili!"

Ilary Blasi con il completo di cristalli

Sappiamo che Ilary Blasi non rinuncia mai a un tocco di luce nei suoi look, tra cristalli e paillettes. Nella diciassettesima puntata però ha voluto esagerare, sfoggiando giacca e pantaloni interamente ricoperti di paillettes: il look, curato con l'aiuto della stylist Silvia Giacò, è una creazione del brand Lou Lou. Il blazer scintillante, morbidamente aperto su una semplice t-shiort, è abbinato a pantaloni con un doppio spacco frontale, che lasciavano le gambe libere di muoversi.

Il completo di Ilary Blasi è firmato Lou Lou

Ilary Blasi torna ai capelli lisci

Parola d'ordine: lucentezza! Per completare il look Ilary Blasi ha indossato sandali con tacco alto e listini firmati Le Silla. Si tratta del modello Gwen, color platino effetto specchio. Le scarpe sono in vendita sul sito del brand al prezzo di 577 euro.

I sandali di Ilary Blasi sono firmati Le Silla

Per quanto riguarda i capelli, la conduttrice ha detto addio alla chioma di ricci selvaggi sfoggiata durante la precedente puntata, per tornare a una piega liscia e morbida. In ogni versione Ilary Blasi è comunque splendida: neanche un piccolo incidenti può fermarla!