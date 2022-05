Isola dei famosi, Ilary Blasi cade dallo sgabello in diretta: il video dell’incidente Incidente in studio per Ilary Blasi che, sul finire delle nomination, è caduta dalla sedia. “Colpa della giacca, pesa 9 chili”, ha detto tra le risate.

A cura di Stefania Rocco

Piccolo inconveniente per Ilary Blasi nello studio dell’Isola dei famosi. Sul finire delle nomination, quando era già abbondantemente passata l’una di notte, la conduttrice ha perso l’equilibrio ed è caduta rovinosamente dallo sgabello. Il video, catturato dall’attentissimo regista Roberto Cenci, è stato riproposto più volte, in un’occasione perfino al rallentatore.

Ilary Blasi: “Caduta per colpa della giacca”

Dopo essersi ripresa dalle risate, Ilary ha attribuito la colpa dell’incidente all’abbigliamento indossato per la serata: “È stata la giacca, pesa 9 chili”. Immediatamente soccorsa, e senza trattenere il divertimento, Ilary ha rassicurato il pubblico: “Tutto bene, non è successo niente”. Gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino le si sono quindi fatti incontro per aiutarla a rialzarsi e sincerarsi che non si fosse fatta male. La conduttrice ha assicurato loro di stare benissimo ed è andata avanti con la serata: “Abbiamo chiuso davvero con il botto”.

Atmosfera di festa all’Isola dei famosi

A funzionare egregiamente in questa edizione dell’Isola, oltre al cast particolarmente ben assortito, è stata proprio l’alchimia creatasi in studio tra la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Gli interventi puntuali, la battuta pronta e il generale clima di festa hanno resto questa stagione del reality una delle migliori degli ultimi anni. Un effetto che si è tradotto in un’impennata degli ascolti, numeri che testimoniano il gradimento del pubblico a casa. Non era andata altrettanto bene lo scorso anno quando ad affiancare la conduttrice Ilary Blasi era stato il trio di opinionisti composto da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.