Ilary Blasi cambia stile all’Isola dei Famosi: addio capelli lisci, sul palco la chioma è “selvaggia” Nella sedicesima puntata de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi ha stupito i fan con un’acconciatura di capelli del tutto nuova. Addio alle lunghe code e ai capelli lisci: ora Ilary, sul palco del reality game di Canale 5, appare con chioma selvaggia e completo luccicante ricoperto di cristalli.

L'avevamo lasciata sul palco dell'Isola dei Famosi con indosso cage top trasparente in total black o con coloratissimi completi con crop top rosa Barbie. Ora la ritroviamo con un completo luccicante nella 16esima puntata del reality game di Canale5. Ilary Blasi ha detto dunque addio alle gonne longuette in satin e agli abiti con maxi spacco per foggiare un completo con top corto e pantaloni slim ricoperti di cristalli lucenti.

Per la puntata numero 16 dell'Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha indossato un completo con crop top nero dalle spalline sottili e con scollo a cuore, abbinato a un pantalone a sigaretta in coordinato. Entrambi i capi sono firmati P.A.R.O.S.H. e sono ricoperti da luccicanti cristalli Swarovski. Se nelle precedenti puntate Ilary aveva completato gli outfit con vistosi bijou, realizzati con grossi cristalli colorati, questa volta punta su gioielli più minimal data l'importanza del decoro applicato sugli abiti.

Décolleté Le Silla

Per completare l'outfit la conduttrice dell'Isola abbina un paio di décolléte in vernice nera con tacco a spillo di Le Silla, che costano 577 euro. Dopo una serie di look in cui spiccavano capelli liscissimi e maxi code realizzate con lunghe extension, Ilary Blasi all'Isola dei Famosi sceglie un'acconciatura più naturale, con onde tra i capelli mossi e ricci.