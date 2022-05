Ilary Blasi a L’isola dei famosi è una pink lady: il nuovo look rosa con top e pantaloni coordinati Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de L’isola dei famosi e ancora una volta Ilary Blasi ha attirato tutti i riflettori col suo look. Si è trasformata in una pink lady, abbinando pantaloni, top e gioielli, tutti in rosa Barbie.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 dedicato ai personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo che per qualche settimana si trasformano in veri e propri naufraghi sulle spiagge deserte dell'Honduras. Al di là dei concorrenti, la protagonista indiscussa del programma è la padrona di casa Ilary Blasi, che settimana dopo settimana riesce sempre a sorprendere il pubblico con i suoi look audaci, appariscenti e glamour. Dopo aver sfidato la scaramanzia in viola e aver brillato con l'abito di cristalli, questa volta ha seguito il trend del total pink. In rosa con top, pantaloni e gioielli coordinati sembrava letteralmente essere uscita dal mondo di Barbie.

Chi ha firmato il completo rosa di Ilary Blasi

Per la nuova puntata de L'isola dei famosi andata in onda venerdì 6 maggio Ilary Blasi ha deciso di trasformarsi in una pink lady glamour e sbarazzina. Ha seguito il trend dei look full colour, puntando sulla tinta must-have della primavera 2022, il rosa Barbie. Niente abiti principeschi, minigonne o pencil skirt, ha lasciato gli addominali scolpiti in vista con un completo con pantaloni palazzo a vita alta e crop top, per la precisione un modello con le spalline sottili e la scollatura generosa che ha messo in risalto il décolleté. Chi ha firmato l'outfit in stile candy? Il brand Alice + Olivia, che sul suo sito ufficiale vende i due capi rispettivamente a 308 e 325 euro.

Il look di Alice + Olivia

Ilary Blasi con il bracciale di cristalli

Nel look total pink di Ilary Blasi non potevano mancare gli accessori coordinati super appariscenti. Oltre a sfoggiare dei décolleté col tacco a spillo in tinta di Le Silla, ha anche arricchito l'outfit con i suoi tanto amati bracciali maxi di cristalli firmati De Liguoro. Al polso, infatti, la conduttrice ha indossato dei fili di pietre scintillanti dal fucsia all'argento (accessorio con cui già nelle scorse puntate del reality aveva aggiunto un tocco prezioso ai suoi look). Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, mentre in fatto di make-up ha scelto dei toni naturali con rossetto e ombretto marcati. Su cosa punterà nella prossima diretta? L'unica cosa certa è che riuscirà sempre a sorprendere il pubblico con la sua esuberanza.