Ilary Blasi è dark a L’isola dei famosi: osa col top trasparente e i sandali stringati Ieri sera è andata in onda la puntata 15 de L’isola dei famosi e ancora una volta Ilary Blasi è riuscita ad attirare tutti i riflettori su di sé. In che modo? Con un look da dark lady dalle trasparenze audaci: tra maxi spacco, sandali stringati e reggiseno in mostra, ha fatto trionfare la sensualità.

A cura di Valeria Paglionico

Continua la nuova edizione de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo più o meno noti che per qualche settimana si trasformano in naufraghi. Ieri sera è andata in onda la puntata 15 e, al di là dei concorrenti sbarcati in Honduras, ad attirare tutti i riflettori è stata la "padrona di casa" Ilary Blasi. Da sempre icona di stile e di sensualità, anche questa volta ha osato con un look che non poteva passare inosservato. Si è trasformata in una dark lady e, tra trasparenze audaci, maxi spacco e sandali stringati, ha fatto trionfare la femminilità: ecco chi ha fermato gli abiti e gli accessori indossati per la diretta del lunedì sera.

Chi ha firmato il look nero di Ilary Blasi a L'isola

Dopo essersi trasformata in una pink lady col completo in pieno stile Barbie e aver brillato con l'abito di cristalli, questa volta Ilary Blasi è tornata all'eleganza senza tempo del nero, anche se non sono mancati i dettagli audaci. Ha abbinato una gonna di raso con un profondo spacco laterale e drappeggi realizzati a mano di Gretelz a un crop top di Genny, un modello della collezione Autunno/Inverno 2022-23 con le maniche lunghe, il collo alto e le iconiche strisce simbolo del brand tempestate di cristalli. Queste ultime hanno creato un sensuale effetto vedo-non vedo che ha lasciato il reggiseno in mostra. La conduttrice ha poi completato il tutto con un paio di sandali total black stringati e col tacco a spille, per la precisione gli Afrodite di Le Silla che sul sito ufficiale costano 650 euro.

I sandali Afrodite di Le Silla

Ilary Blasi cambia hair look

Siamo sempre stati abituati a vedere Ilary Blasi con i capelli sciolti e fluenti, di solito a L'isola dei famosi ha spaziato tra pieghe lisce, onde dall'effetto naturale o al massimo raccolti tirati, ma questa volta ha cambiato registro. Complice la parrucchiera di fiducia Alessia Solidani, ha stravolto la sua acconciatura: si è servita di alcune lunghe extension per realizzare una maxi treccia intricata ma non troppo alta, con delle ciocche incrociate sulla parte alta della nuca. Così facendo, ha messo in risalto il viso e il make-up marcato ma dai toni naturali. L'ultima volta che aveva utilizzato le extension? Qualche settimana fa quando aveva sfoggiato una coda di cavallo lunghissima.