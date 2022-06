Lorella Boccia osa per l’ultima puntata di Made in Sud: l’abito cut-out rivela il seno Lorella Boccia ha terminato la sua esperienza a Made in Sud, ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del programma e per lei è stata all’insegna della sensualità. Ha osato in total black con un abito con un taglio cut-out sul davanti che lasciava intravedere il seno.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Made in Sud, il programma di Rai 2 che con comici famosi e sketch esilaranti celebra la "meridionalità". La protagonista indiscussa di questa edizione è stata Lorella Boccia, l'ex ballerina di Amici di Maria De Filippi che si è messa alla prova nei panni di conduttrice, dando prova di grande talento anche in queste vesti. Per l'appuntamento finale con la trasmissione ha dato il meglio di lei in fatto di stile: sebbene abbia puntato sulla sobrietà del total black, ha osato in fatto di sensualità lasciando il seno in vista con un maxi taglio cut-out sul décolleté. Ecco chi ha firmato e quanto costa l'abito rivelatore che ha indossato sul palco.

Chi ha firmato il look cut-out di Lorella Boccia

Lorella Boccia ha dimostrato di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile sul palco di Made in Sud. Abiti sbarazzini in total white, provocanti tagli sui fianchi e appariscenti piume: ha spaziato tra look molto diversi tra loro, anche se tutti griffati e glamour. Quale migliore scelta del total black per chiudere la nuova stagione del programma? Sul palco ha sfoggiato un lungo abito nero firmato Dan More, un modello monospalla con un profondo spacco laterale sulla gonna fasciante e il bustier con un ampio cut-out su busto e décolleté e la schiena semi nuda (prezzo 1.390 euro). La sua particolarità? Copriva "giusto il necessario", lasciando intravedere chiaramente la forma del seno.

L’abito Dan More

Lorella Boccia con le scarpe d'oro

L'ex ballerina di Amici ha così esaltato la silhouette da urlo che da sempre la contraddistingue e, come se non bastasse, nel suo outfit non sono mancati ulteriori dettagli glamour. Lorella ha completato il look con un paio di décolleté col tacco a spillo, un modello metallico in total gold di Malone Souliers (che si abbinava al logo-pantera dorato applicato sulla vita dell'abito). Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti, lisci e tirati all'indietro con la gelatina, mentre in fatto di make-up ha optato per uno smokey-eyes molto marcato. Insomma, la Boccia ha concluso Made in Sud col botto: tornerà in tv nei panni di presentatrice trendy e fashion?



