Lorella Boccia è trendy a Made in Sud: l’abito cut out fucsia lascia i fianchi scoperti Nuova puntata di Made in Sud, nuovo look per Lorella Boccia, che stavolta ha scelto un outfit coloratissimo, nella nuance più trendy del momento: il fucsia.

A cura di Giusy Dente

Lorella Boccia in Philosophy di Lorenzo Serafini

Ballerina e conduttrice: Lorella Boccia si è fatta conoscere per le sue grandi doti di danzatrice agli esordi, ai tempi della scuola di Amici. Ma sta sperimentando anche nuove esperienze televisive. Dopo Colorado e Venus Club è ora al timone di Made in Sud. Lo show comico di Rai 2 festeggia quest'anno la decima edizione, 10 anni di risate e successi. La trentenne ha portato sul palco una ventata di freschezza: è spigliata e stilosa, con dei look sempre trendy e alla moda.

Lorella Boccia a Made in Sud

Dai tempi del debutto ad Amici Lorella Boccia ha fatto tanta strada, è tutto diverso sia sotto il profilo professionale che dal punto di vista della vita privata: si è sposata, ha avuto una figlia (l'anno scorso è nata Luce Althea) e al lavoro di ballerina ha affiancato quello di conduttrice. Questa esperienza mette in luce la sua vena più ironica e coinvolgente; un programma come Made in Sud è perfetto per lei, che ha tanta voglia di comunicare col pubblico e mettersi in gioco in modo naturale e diretto. Mentre a Venus Club la trentenne aveva scelto uno stile femminile e trendy, per questa nuova avventura sta puntando tutto sul colore, spiccando puntata dopo puntata con look dalle nuance vibranti, outfit scintillanti e con dettagli originali.

Lorella Boccia in Philosophy di Lorenzo Serafini

Il nuovo look di Lorella Boccia

Lorella Boccia è sempre più glamour a Made in Sud. Dopo l'abito trasparente a effetto specchio, quello lilla con la schiena nuda e i fianchi scoperti e il mini dress ricoperto di piume (da oltre 7000 euro), la "padrona di casa" ha confermato la predilezione per i look colorati. Ha scelto la tonalità del momento, quella che spopola sulle passarelle e che ha fatto innamorare tutte le celebrities. Il rosa-fucsia lo stanno sfoggiando in tantissime: lo abbiamo visto sui red carpet, è il must di stagione della collezione Autunno/Inverno 2022-2023 di Valentino e ha conquistato anche i royals. Ultima in ordine di tempo, Letizia di Spagna che lo ha indossato per un'uscita pubblica.

Lorella Boccia si è affidata nuovamente a Philosophy di Lorenzo Serafini: ha scelto un abito in lycra con dettaglio cut out in vita, maniche che ricordano una mantellina e gonna aderente sui fianchi ma leggermente più svasata sul fondo, per un effetto a sirena. Sul sito ufficiale costa 430 euro. Lo ha abbinato a sandali open toe con tacco alto, sottile fascetta sul piede e cinturino alla caviglia. Impossibile, anche stavolta, non lasciarsi affascinare dal suo stile.