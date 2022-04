Lorella Boccia a Made in Sud: pancia nuda e abiti specchio per la conduttrice Continua l’avventura di conduttrice di Lorella Boccia: dopo Venus Club, per la ballerina è la volta di Made in Sud. Nel programma, che la vede al timone assieme a Clementino, sta puntato su look glamour e alla moda.

A cura di Giusy Dente

in foto: Lorella Boccia a Made in Sud

C'è una nuova coppia al timone di Made in Sud, il programma di Rai Due che grazie alla presenza di tantissimi comici regala al pubblico risate e divertimento. Nelle precedenti due edizioni alla conduzione c'era stato Stefano De Martino, che quest'anno ha ceduto il testimone a Lorella Boccia e Clementino. Sono loro i nuovi conduttori dello show comico, che quest'anno festeggia ben 10 anni di successi.

in foto: Lorella Boccia in Paco Rabanne

Lorella Boccia da ballerina a conduttrice

Il nome di Lorella Boccia è legato a tanti programmi Mediaset di successo, a cui ha partecipato con ruoli diversi. L'esordio sul piccolo schermo risale alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove si è imposta immediatamente grazie al suo enorme talento. Non a caso, da allieva è diventata ballerina professionista. La sua carriera di danzatrice l'ha portata su palchi importanti, sperimentando anche la conduzione. Prima Colorado, poi Venus Club e infine Made in Sud, che è il suo ritorno in grande stile dopo il più grande e bello stravolgimento della sua vita: la nascita di Luce Althea.

in foto: Lorella Boccia in Paco Rabanne

I look di Lorella Boccia a Made in Sud

Nella precedente avventura di conduttrice, a Venus Club, Lorella Boccia si è imposta con uno stile femminile e trendy. Le premesse delle prime due puntate di Made in Sud confermano la sua predilezione per uno stile glamour, che non delude le aspettative. Il programma andrà in onda ogni lunedì sera alle 21.20 per otto settimane.

in foto: Lorella Boccia nella seconda puntata di Made in Sud

Per il debutto, lo scorso 18 aprile, la padrona di casa ha scelto uno scintillante abito effetto specchiato semi trasparente di Paco Rabanne, con profonda scollatura. Lo ha abbinato a scarpe Steve Madden, optando per un raccolto decisamente chic, che ne ha messo in evidenza i lineamenti del viso, con sopracciglia in primo piano e make up poco marcato.

in foto: camicia Patrizia Pepe

Per la seconda puntata, andata in onda il 25 aprile, la conduttrice ha cambiato outfit, puntando sul total black: camicia incrociata Patrizia Pepe con lacci da annodare sul corpo e schiena nuda abbinata a gonna arricciata con maxi rouches Les Filles D'Eva. Costano rispettivamente 76 e 198 euro. Ha completato il tutto con scarpe Alberto Chiaschini.

in foto: gonna Les Filles D’Eva

Capelli sciolti leggermente mossi questa volta, con maxi orecchino pendente in argento (il tocco di luce dell'outfit). Con quali look affascinerà il pubblico di Made in Sud nelle prossime puntate?