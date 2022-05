Lorella Boccia torna a Made in Sud in bianco: il mini abito di pizzo è romantico e sensuale Lorella Boccia è tornata a Made in Sud dopo due settimane di stop dovute al Covid e ha letteralmente spopolato col suo stile glamour. Ha puntato sul trend del total white, sfoggiando un abito di pizzo sensuale e romantico che si rivelerà perfetto per la primavera.

A cura di Valeria Paglionico

Lorella Boccia è tornata sul palcoscenico di Made in Sud: nelle ultime due settimane si era presa una temporanea pausa a causa del Covid (insieme a Clementino era infatti risultata positiva al virus) ma ora che si è negativizzata è di nuovo in splendida forma. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di look? L'ex ballerina di Amici non ha dimostrato solo di essere una presentatrice talentuosa, ha anche dato prova di avere stile da vendere, tanto da poter essere tranquillamente considerata un'icona fashion. Per l'ennesima apparizione su Rai 2 ha puntato sul total white, incantando il pubblico con un mini abito romantico e femminile.

Quanto costa l'abito bianco di Lorella Boccia

La primavera è ormai scoppiata e con lei sono arrivate anche le prime giornate calde e soleggiate dell'anno. Quale trend seguire per essere super glamour? Quello dei look total white come ha fatto Lorella Boccia. Per il ritorno sul palco di Made in Sud ha infatti sfoggiato un minidress di pizzo bianco firmato Philosophy di Lorenzo Serefini, un modello romantico e iper femminile, con la gonna aderente, le maniche trasparenti e il corpetto decorato con delle ruches plissettate ce hanno enfatizzato la scollatura. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduto a 1.070 euro.

Il minidressi di Philosophy di Lorenzo Serafini

Lorella Boccia segue il trend delle maxi zeppe

A completare il tutto potevano mai mancare i tacchi alti? Assolutamente no. Lorella ha sfoggiato delle scarpe coordinate all'outfit, per la precisione un paio di décolleté bianchi con maxi zeppa e tacco alto, modello must-have di stagione che sta letteralmente spopolando tra le star. Così facendo ha messo in risalto le gambe lunghe e snelle lasciate nude dal minidress. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e ondulati, aggiungendo un ulteriore tocco femminile al total look. Insomma, il ritorno a Made in Sud dell'ex ballerina è stato all'insegna del glamour: cosa sfoggerà nella prossima puntata del programma?

