Lorella Boccia in lilla a Made in Sud: l’abito lascia schiena nuda e fianchi scoperti La nuova avventura televisiva di Lorella Boccia è a Made in Sud. Puntata dopo puntata, sta conquistando il pubblico con la sua innata energia e col suo stile trendy e colorato.

A cura di Giusy Dente

Lorella Boccia sta portando avanti con grande soddisfazione la carriera di conduttrice. È passato a lei il timone di Made in Sud, programma comico che la vede sul palco assieme a Clementino e che quest'anno è arrivato alla sua decima edizione. Per lei alle spalle ci sono già altre esperienze televisive. Dai tempi del debutto ad Amici ne ha fatta di strada, dal punto di vista professionale e privato: nel frattempo si è sposata, ha avuto una figlia e sta sperimentando il palcoscenico in qualità di presentatrice, oltre che di ballerina. Dopo Colorado e Venus Club eccola ora a made in Sud, spigliata e stilosa, due qualità che la rendono irresistibile.

Lorella Boccia stupisce a Made in Sud

Lorella Boccia è molto seguita sin dai tempi del debutto, in qualità di ballerina, ad Amici. Ora sta esplorando anche la strada della conduzione, un ruolo che mette in luce tutta la sua energia, la parte di sé comunicativa e spigliata. Ovviamente, davanti alle telecamere ha modo di mostrare anche il suo stile trendy, già emerso molto chiaramente grazie agli outfit sfoggiati a Venus Club.

Le prime puntate di Made in Sud non hanno affatto deluso le aspettative e sono state all'insegna del colore e dei look sbarazzini. La trentenne (festeggiati per la prima volta da mamma) ha scelto per il debutto uno scintillante abito effetto specchio di Paco Rabanne, con profonda scollatura, abbinato a scarpe Steve Madden. È stata poi la volta di un completino total black: camicia incrociata Patrizia Pepe e gonna con maxi rouches Les Filles D'Eva.

Il look della terza puntata

Per la terza puntata la conduttrice ha nuovamente stupito il suo pubblico con un look colorato e giovanile. Niente gambe in primo piano stavolta: ha puntato su un vestito lungo lilla con gonna morbida e fluida, che lascia però spalle, schiena e fianchi scoperti, con focus sul punto vista. Si tratta di una creazione firmata Philosoply di Lorenzo Serafini, interamente ricamata con paillettes e in stampa floreale (che ricorda un effetto maculato).

Sul sito del brand costa 795 euro. Il programma andrà in onda in prima serata su Rai Due tutti i lunedì fino al 6 giugno: Lorella Boccia sicuramente non mancherà di stupire ancora il suo pubblico col suo talento e di farsi apprezzare anche per il suo stile.