Dua Lipa in fucsia è regina di stile: il suo tailleur total pink è il must-have della primavera Dua Lipa ha seguito il trend del look total pink per una audace serata londinese. Ha reinterpretato il trend mannish in chiave femminile e griffata, lanciando così il completo must-have della primavera 2022.

A cura di Valeria Paglionico

Dua Lipa non è solo una delle cantanti più talentuose e amate al mondo, è anche un'indiscussa icona di stile capace di influenzare le tendenze fashion internazionali. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, lanciando il capo must-have della primavera 2022. Di cosa si tratta? Del tailleur total pink, una chicca che aveva già spopolato in passerella e che ora sta arrivando nella "vita reale". Tra pantaloni palazzo, giacca over e reggiseno scollato in tinta, la popstar ha dimostrato di essere una vera e propria regina glamour. In quante prenderanno ispirazione da lei per essere super stilose durante la bella stagione?

Dua Lipa segue il trend del total pink

I look total pink sono in assoluto il trend fashion del momento: sono genderless, glamour, vitaminici e perfetti per aggiungere un tocco audace a ogni occasione. Dua Lipa lo sa bene ed è per questo che ha puntato proprio sul fucsia per una irriverente serata londinese. Tra brindisi, abbracci e danze scatenate, la popstar si è lasciata immortalare in versione mannish e full colour, reinterpretando il trend dei look ispirati al guardaroba maschile in modo trendy, femminile e audace. Il risultato? Ha lanciato l'outfit da imitare assolutamente durante la bella stagione, anche se quello da lei sfoggiato è iper griffato.

Dua Lipa in Valentino

Il look fucsia da imitare

In quanti ricordano la sfilata total pink di Valentino per la collezione Autunno/Inverno 2022-23? Dua Lipa ha portato uno dei look monochrome dello show "per strada", spopolando con il suo stile iper fashion (curato dallo stylist Lorenzo Posocco, lo stesso che ha cominciato a seguire anche Elodie). La cantante ha indossato un completo sartoriale fucsia con pantaloni palazzo a vita alta, giacca over monopetto e reggiseno super scollato in tinta. Non sono mancate le scarpe must del momento, i décolleté con maxi tacco e zeppa (sempre fucsia e di Valentino), e un'acconciatura in pieno stile anni '90, ovvero con delle micro treccine ai lati del viso.