La vacanza di Chiara Ferragni in Grecia: quanto costa il resort nella baia incontaminata Chiara Ferragni ha scelto l’isola di Idra, in Grecia, per le sue vacanze con agli amici all’insegna del sole, mare, relax in un suggestivo hotel di lusso.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni in vacanza a Idra

Idra in Grecia è un piccolo paradiso terrestre nel Mar Egeo. Sull'isola domina la pace ed il silenzio, non sono consentite auto o moto e ogni cosa è pensata per far godere agli ospiti la totale tranquillità e le bellezze naturalistiche del posto. È in questa isola incontaminata che Chiara Ferragni si è recata con gli amici per una vacanza all'insegna del mare, del sole e del relax tra barca e hotel di lusso. Scopriamo dove la nota influencer alloggia sull'isola e quanto costa una notte nel resort esclusivo.

Chiara Ferragni in Grecia

Per la sua vacanza sull'isola di Idra, Chiara Ferragni e gli amici, tra cui Chiara Biasi, Veronica Ferraro e Filippo Fiora, hanno scelto una dei resort più esclusivi. Si tratta del Mandraki Beach Resort che è un lussuoso boutique hotel cinque stelle posto di fronte al mare nell'omonima baia.

Il Mandraki Beach Resort dove alloggia Chiara Ferragni con gli amici

Il Mandraki Beach Resort è un luogo storico in cui rigenerarsi: in questa baia nel corso del 1.800 fu testata la flotta greca impegnata nella guerra ottomana. Questo resort di lusso offre una spiaggia privata e suite vista mare immerse nel paesaggio incontaminato della baia.

La spiaggia privata del Mandraki Beach Resort

La spiaggia del Mandraki Beach Resort è l'unica sabbiosa dell'intera isola di Hydra ed è per questo che il resort risulta particolarmente esclusivo con la sua posizione unica in un paradiso balneare per eccellenza. Il resort offre inoltre ai propri ospiti la possibilità di immergersi in un luogo senza tempo dove rigenerarsi.

Gli spazi del Mandraki Beach Resort

Le camere del Mandraki Beach Resort sono oasi di pace e benessere arredate con tonalità neutre, alti soffitti con travi a vista e luci soffuse per conciliare il relax nella storica baia riparata. Alcune suite si trovano sulla spiaggia, altre sono state ricavate nell'antica struttura della baia.

Chiara Ferragni nella baia del Mandraki Beach Resort

Tutte le suite del Mandraki Beach Resort offrono servizi di lusso e il massimo comfort. Non sappiamo quale tipo di alloggio abbia scelto Chiara Ferragni per il suo soggiorno sull'isola di Idra ma le camere del resort nella baia di Mandraki hanno costo che parte da circa 1.000 euro a notte e consentono di respirare una sensazione di pace e libertà coinvolgente.