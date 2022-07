Chiara Ferragni prende il sole in topless: la foto è un inno al “free the nipples” Chiara Ferragni è una paladina della libertà del corpo femminile: durante una vacanza in Grecia prende il sole in topless per mandare un messaggio alle donne.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni si sta godendo una vacanza con le amiche in Grecia, lontana dall'afa e dal trambusto di Milano. Vento tra i capelli, mare aperto e le bellezze dell'isola incontaminata di Idra: dopo un anno di lavoro, finalmente l'imprenditrice si gode alcune giornate all'insegna dello svago e della libertà. In barca l'influencer ha scelto di prendere il sole in topless, pubblicando su Instagram una foto con occhiali da sole, slip scintillante e… cuoricini sui capezzoli!

Il bikini scintillante di Chiara Ferragni

Camicie, occhiali da sole e costumi: per una vacanza in Grecia non c'è bisogno di altro. Tra i molti modelli sfoggiati da Chiara Ferragni c'è anche il bikini scintillante: un due pezzi a triangolo con i laccetti bianchi e un decoro di paillettes argentate, perfetto per brillare sotto il sole! Tornata in barca l'influencer ha deciso di prendere il sole senza il reggiseno del costume, lasciando solo la catenina al collo e gli occhiali da sole.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni rilancia il movimento "Free The Nipple"

C'erano una volta i paparazzi, che d'estate speravano di rubare gli scatti in topless di vip e star intente a prendere il sole in barca lontano da occhi indiscreti. Chiara Ferragni oggi non si pone più il problema, anzi: sfatando ogni tabù sul nudo femminile pubblica spontaneamente le sue foto a seno scoperto, aggirando la censura di Instagram con le emoticon di cuoricini o ciliegie. Non si tratta di una semplice provocazione o di un modo facile di guadagnare clic (come se poi ne avesse bisogno): è una rivendicazione di consapevolezza, un modo per dire "il corpo è mio e ne faccio quello che voglio". Anni fa la campagna Free The Nipple denunciava l'ingiusta censura che sui social subivano i capezzoli femminili (ma non quelli maschili): se abbiamo ancora bisogno dei cuoricini la strada da percorrere è veramente lunga…