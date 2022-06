Chiara Ferragni in topless con le ciliegie sui capezzoli: “Il mio corpo, la mia scelta” Chiara Ferragni è a Marbella e, complici le temperature calde, si è concessa un sensuale topless. Sebbene abbia coperto i capezzoli con delle ciliegie, ha pensato bene di lanciare un importante messaggio femminista.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la star più desiderata del momento: sono lontani i tempi in cui era una semplice fashion blogger, oggi è una vera e propria imprenditrice e riesce a "trasformare in oro" tutto ciò che tocca. Da qualche giorno è in Spagna, è volata a Siviglia per partecipare alla sfilata di Dior, dove ha incantato tutti con un adorabile look da ballerina di flamenco con tanto di fiore rosso tra i capelli. Ora è in un hotel di lusso a Marbella e ha pensato bene di approfittare delle temperature calde per concedersi un topless. Quale migliore occasione di questa per lanciare un importante messaggio femminista?

Le ciliegie contro la censura di Chiara Ferragni

Sullo sfondo di un delicato paesaggio floreale Chiara Ferragni ha posato super sensuale in topless. Dopo aver fatto il bagno nella piscina dell'hotel di lusso di Marbella, si è tolta il reggiseno e si è lasciata immortalare completamente nuda con indosso solo gli slip del bikini verde goffrato di Calzedonia. Ha gli occhi chiusi, l'espressione sognante, un fiore rosso tra i capelli e sui capezzoli delle emoticon a forma di ciliegia. Così facendo è riuscita a evadere la censura. Nella didascalia ha poi scritto "Il mio corpo, la mia scelta", a prova del fatto che ogni donna dovrebbe essere libera di fare ciò che vuole col suo corpo e con la sua immagine. Il commento più esilarante? Quello di Fedez, che sotto la foto ha scritto: "Per me due chili di ciliegie, grazie".

Chiara Ferragni in Calzedonia

Chiara Ferragni è icona femminista

Chiara Ferragni è da sempre molto impegnata sul sociale, fin dagli esordi si batte duramente per normalizzare la parità di genere sostenendo a spada tratta ogni forma di femminismo (non a caso condivide un rapporto di amicizia molto stretto con Maria Grazia Chiari, la stilista di Dior cha ha portato la lotta al patriarcato sui suoi abiti). L'imprenditrice lancia degli importanti messaggi sul tema attraverso i suoi look, dal bustier indossato sul body trasparente alla canotta portata senza reggiseno, ma anche attraverso degli slogan lanciati suoi social. "My body my choice" è solo l'ultimo arrivato ma tanto è bastato a riconfermarla un'icona libera, una paladina femminista e una donna che vuole stravolgere tabù e stereotipi.